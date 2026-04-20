對發票抓包妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李：給我滾回斗六

▲對發票發現妻買12萬諮商課，丈夫暴怒將妻子的行李丟出，要求對方滾出去。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名人夫阿龍（化名）2024年間對發票時，意外發現妻子小予（化名）花費12萬元購買心理課程，氣得在家大吼「滾出去」，不顧當天正值颱風夜，執意將小予趕出家門，拉扯的過程中造成小予多處受傷。台中地院審理後，依照強制未遂罪，判阿龍3個月有期徒刑，全案仍可上訴。

發票露餡！妻花12萬諮詢 夫颱風夜怒吼：滾出去

根據判決書內容，阿龍2024年7月某天深夜在對發票時，發現妻子的載具內有一筆10多萬的諮詢花費，當場大發雷霆，大吼「滾出去」、「滾回斗六家（小予娘家）」，接著便將妻子的衣物裝入垃圾袋，並且直接丟向大門，還將小予工作時需用到的筆電等物一併丟出。

由於當時強颱「凱米」來襲，小予哀求阿龍「不要這樣子」，不過阿龍仍舊強硬關門，所幸小予身材瘦小，硬是從門縫鑽了回來，不過全身多處也因此受傷。

小予躲回家中以後，跑到女兒的房間躲避，怎料阿龍竟從主臥的連通門不斷撞擊，直接破門進入女兒的房間，嚇得女兒當場嚎啕大哭，小予見狀也趕緊關門躲避。

▲對發票發現妻買12萬諮商課，丈夫暴怒將妻子的行李丟出，要求對方滾出去。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



辯稱「要她冷靜」 寶寶攝影機錄下家暴鐵證

後續由於女兒哭得太大聲，阿龍於是放棄將妻子趕出家門，轉而開始哄小孩睡覺，衝突因此落幕。後續小予提出告訴，阿龍則對此辯稱，雖然不否認有將妻子的衣物打包、發生拉扯，但並無任何強制犯行，之所以會有這些行為，是希望妻子明白亂花錢的嚴重性。

阿龍還稱，2人之間本就有財務糾葛，且在爭執的過程中，妻子還抓傷他的手臂，他則沒有動粗，妻子身上的傷並非他所造成。且之所以情緒會這麼激動，只是希望妻子能夠回家冷靜幾天，影響十分輕微，並無實質違法性。

台中地院法官後續勘驗錄影器畫面，發現寶寶攝影機清楚錄下阿龍大吼「滾出去」、「我真的受夠妳了」、「妳給我滾出去」等話語，且還伴隨物品碰撞、推動的聲音。

未見悔意！法官「為孩子著想」判刑3個月

法官經過審酌後，認為阿龍未能控制情緒，案發後隔天又將妻子的衣物打包、直接堆放在妻子的車輛旁，且至今均否認犯行、未取得妻子諒解，未見悔意。

不過，法官衡量2人離婚後，仍要養育未成年的女兒，過重的刑責無助未成年子女的身心健全發展，反而可能侵蝕親職關係維繫，最終依照強制未遂罪，判處3個月有期徒刑，全案仍可上訴。