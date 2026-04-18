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快訊／駐日代表突宣布返台治療　李逸洋自比老車：該進廠了

▲▼駐日代表李逸洋16日晚間在代表處官邸舉辦新年餐會，宴請日本關東地區僑領。（圖／翻攝自Facebook／李逸洋）

▲駐日代表李逸洋。（圖／翻攝自Facebook／李逸洋）

記者董美琪／綜合報導

我國駐日代表李逸洋今（18）日晚間透過臉書發文表示，因健康檢查發現身體出現狀況，已返台接受治療，並向外界致歉。他指出，預計返日後將於27日恢復上班，隨後適逢日本年度重要假期「黃金週」（Golden Week），期間因個人因素公務行程較少，發文頻率可能降低，盼外界諒解。

李逸洋以「車齡」比喻自身年齡，笑稱若以5歲等於車齡1年計算，自己已屬「14年以上老車」，進廠維修屬正常情況。不過他強調，「老車仍很能跑」，並回顧赴日1年7個月以來的工作成果。

他表示，駐日代表的核心任務之一是與日本國會議員互動。根據可查的電腦紀錄，其相關互動成果達前3任代表平均值的1.8倍，顯示其積極投入。他指出，日本對台政策由國會議員主導，台日關係的發展程度，與其互動深度密切相關。

李逸洋進一步說明，國會議員互動涵蓋正式拜會、在駐處會面及設宴餐敘三類，未將一般性接觸或場合性互動納入統計，以避免數據失真。他舉例，包括跨黨派「日華議員懇談會」年度總會、日本外務省主辦地方活動或僑界活動等，雖有眾多議員出席，但未列入正式統計範圍。

除國會議員關係經營外，他指出，駐日代表工作還包括參與日本外務省活動、與日本台灣交流協會互動，以及與地方政府首長、議員及各類親善團體交流。

此外，他也積極出席包括日本李登輝之友會、育櫻會、紀伊國屋書店「台灣月書展」、日本和服顧問協會及日本國家基本問題研究所等民間團體活動，深化雙邊交流。

在文化與產業交流方面，李逸洋指出，台灣漫畫家長年於日本國際漫畫賞獲獎，國家交響樂團、台北愛樂及尼布恩合唱團等團體赴日演出頻繁，大使出席具有支持與鼓勵的重要象徵。

他也提到，除政務外，僑社、商會及宗教活動相當密集，加上台灣產業、科技、醫療與食品展覽等年度活動，以及中央部會首長與立法委員訪日行程，均需駐日代表參與接待，整體工作負荷相當繁重。

李逸洋表示，儘管行程密集、負擔沉重，仍盡力出席多數重要活動，若行程重疊則由公使協助分擔。他也感謝外界長期關注與支持，盼經過短暫休養後，能持續為深化台日關係努力。

各位朋友們好，要跟大家說聲抱歉，因健康檢查發現身體有些狀況，回臺治療。返日後27日開始上班，再來恰逢日本黃金週假期，是日本人最重視的年中假期。這段期間，大部分由於個人因素沒有公務行程安排，就可能不太貼文了，請好友們能諒解！ 我有時候把人的...

李逸洋發佈於 2026年4月18日 星期六
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