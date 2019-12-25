韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：在他身上看不出領導人的勇氣

記者陶本和、蔣婕妤、袁茵／台北報導

2020總統大選第二場政見發表會於25日下午2點登場，針對國民黨總統候選人韓國瑜日前接受《博恩夜夜秀》專訪時，始終沒有說出「哪個國家最危害台灣安全」，總統蔡英文25日受訪時回應，很難理解他為什麼對批評中國有這麼大的遲疑，在韓國瑜身上看不出一個領導人的必要特質跟勇氣。





▲蔡英文總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

關於這次政見會有無談到政見？以及對手有沒有談到政見？蔡英文表示，今天她主要的政見發表在經濟發展、能源政策、司法改革，這些都是台灣現階段最關切的問題；至於韓國瑜這兩次聽來聽去只有一個政見，就是恢復特偵組。

蔡英文強調，特偵組被廢掉是因為介入政爭，且是總統跟國會議長之間，因此特偵組存在被社會大眾質疑，立法院也決定廢掉，並非查貪瀆案件。「我想韓國瑜試圖去混淆特偵組被費掉原因，是不足取的！」不只是特偵組辦案，所有檢察官都有責任查貪污，整個國家檢察系統對於國家犯罪都會盡心盡力處理。

另外，針對韓國瑜接受《博恩夜夜秀》專訪時，被主持人博恩三番兩次詢問「哪個國家最危害台灣安全？」韓國瑜始終沒有回答出答案，且連在政見發表會後都不回答。對此，蔡英文說，我是很難理解他為什麼對中國講任何批評的負面言論，都有這麼大的質疑。

蔡英文說，當總統該講的都不敢講，如何替人民表達人民關心的事情？一個領導人必要的特質跟勇氣，從韓國瑜身上確實是看不出來的。

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