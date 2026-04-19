翡翠水庫一度電14.2元賣台電喬不攏　蔣萬安：若願議價可討論

▲台北市長蔣萬安出席臺北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

翡翠水庫與台電因為耗水補償費談判破局，台電17日表示，翡管局要求增收每公噸3元的耗水補償費，考量成本公平性以後難以同意，尊重翡管局未來的轉型計畫。台北市長蔣萬安今（19日）被問及相關問題時回應，耗水費的費率是中央經濟部所定的標準，台電如果有意願來議價，水庫也會願意來跟他們討論。

蔣萬安今日上午出席北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動，會後媒體詢問有關翡翠水庫加收耗水費議題，台電認為耗水費過高，目前雙方是否仍有討論空間？蔣萬安說，翡翠水庫其實也已經對外說明，那耗水費的費率也是中央經濟部所定的標準，所以台電如果有意願來議價，水庫也會願意來跟他們討論。

翡管局林裕益局長補充，研擬的耗水補償契約草案，擬訂的計費每立方公尺3元，係參據經濟部耗水徵收辦法規定之標準擬訂，雙方可以協調議定，但經協商，台電堅持不予補償。

翡管局則說明，每當緊急支援台電的臨時調度發電，水庫就得在短時間內，放出遠超民生用水需求的水量，下游沒有足以儲水巨量排水的設施、只能白白排入河川海洋，此類緊急排水勢必浪費大量珍貴的民生水資源，因此水庫參考監察院查核意見，希望向台電的臨時調度發電開徵耗水費。

翡管局長林裕益指出，翡翠水庫額外支援台電，水力發電每小時須耗水28.8萬噸。國際標準游泳池一座2,500噸水量，救急一小時發電，相當要耗掉115座國際標準游泳池的水量。他又說，以去年台電林口火力電廠機組故障為例，翡翠水庫支援台電救急兩天共4小時(每天支援2小時)，共耗水115萬2,000噸，相當460座國際標準游泳池的水量；去年台電林口火力電廠故障，翡翠水庫支援救急所耗掉的水量，相當 153萬戶家庭一天用水量，也相當 400萬人口一天生活用水。