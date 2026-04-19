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美國學者示警：台灣對美軍購仍卡關　美國恐怕已沒剩多少耐心

▲▼國防部長顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德提出1.25兆國防特別條例，在立法院只在名稱上達成共識，後續仍須於下周再召開黨團協商；值得注意的是，美國專門研究台灣選舉的學者祁凱立（Kharis Templeman）在接受媒體訪問時表示，現今美國政府是20多年來最友台的，台灣對美軍購卻仍卡在立法院，美國恐怕已經沒有剩下多少耐心。

祁凱立在《NOWNEWS今日新聞》舉辦的「台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇會後接受專訪時表示，該軍購條例在台美關係中有更重要的代表性意義，顯示台灣有無決心自保。

祁凱立坦言，他很失望看到軍購案被拿來政治操作，直到現在仍卡關。軍購案應儘快通過，這不僅是為美國利益，也是為台灣利益，美國政府現在恐怕已「沒剩多少耐心」。

對於國民黨，祁凱立指出，「國民黨現在有華盛頓難題（a Washington problem）」，他認為，台中市長盧秀燕訪美一趟回來後，立場轉為發聲支持軍購，這顯示國民黨內部並非只有一種聲音，有一派充分理解對美軍購的重要性，因此軍購案在另一個角度來說，也凸顯國民黨內部的矛盾。

祁凱立直言，現在不論是在美國的共和黨、民主黨的心中，國民黨的形象已經不是很好，如果再阻擋軍購，未來只會越來越差，美國也可能加重施壓。他認為，美國總統川普近期可能訪問中國，進行「川習會」，如果習近平要求美國在台灣議題上讓步，川普就很有可能因此讓步。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元則表示，他認識Kharis超過十來年，是一個真正關心美台關係的學者，也是真心想幫助台灣。如果他發出這樣的訊號，就表示美國政界跟學界都表達一樣的「concern」（憂慮），但面對「奇葩」的在野黨，說真的也不知道怎麼辦，「大罷免不成功的結果就是如此，全民買單」。

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台灣軍購美台關係國防條例國民黨矛盾政治操作

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