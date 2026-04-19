郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

▲中華郵政出現營運職寧可降調不接支局經理的現象。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政除面臨每年上千名轉調人員退休外，近期更傳出「營運職降調」現象，部分具資格的員工主動放棄主管職，寧可屈就營運經辦，也不願承擔業績及管理壓力，甚至有支局經理剛派任旋即申請降調。中華郵政表示，部分員工因個人或家庭因素無擔任主管意願，未來將精進人力規劃。

據了解，支局經理雖享有較高薪資待遇，但背負沉重的業務展業指標與績效責任，加上即便未接主管職仍可領高薪，使部分員工在衡量「薪資加給」與「壓力風險」之後，選擇主動降調，回歸無需扛業績的營運經辦職位，部分支局甚至出現「無人願接經理職」的窘境。

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寧選「高薪經辦」避壓 無意願升任支局經理

郵局員工透露，即便沒有接任支局經理，降調為營運職經辦，月薪仍可上看7萬多元，薪水不低但可以不用扛業績責任，所以不想接經理，甚至有支局經理剛派任就申請降調。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，中華郵政公司化後招募的營運職，主要培養高階主管，一定年資後底薪至少6萬到7萬，但許多營運職人員寧願當小小的經辦或襄理，也不願意升遷扛一個支局的業績和責任，各地都有這樣的情況。

工會揭制度失衡 籲重新檢討提因應

廖迺辰指出，中華郵政應提出因應方式，考上薪資較高的營運職就要配合培訓接任高階主管，而不是縱容坐領高薪不用扛責外，中華郵政也應該重新檢討制度更加公平，讓基層能力好且有意願者也能接任主管，總比有資格卻不願承擔責任好。

對此，中華郵政人力資源處表示，經查目前未擔任主管職務之營運職員工約占該職階人數約1成，多為需待資歷歷練後視其適性程度晉升，部分員工因個人或家庭因素，及考量工作與生活之衡平，而無擔任主管意願。

至於近1年營運職降調人數，以及支局經理缺額且採取暫代的人數，中華郵政表示，數據不便提供。

1成營運職未任主管 郵局：強化主管培育機制

中華郵政表示，部分主管職缺未能即時補，係因人員離退後，基於整體人力運用及職務輪調等考量，暫以代理方式因應，以確保業務不中斷，並給予整體人力調度空間。

中華郵政強調，未來將持續精進人力規劃，透過系統性職能培訓與主管培育機制，強化組織運作效能，並兼顧員工個人發展與生活品質。