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趙少康拋軍購8100億折衷版　陳冠廷讚「善意開端」提3階段推進路徑

▲▼民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

國防特別條例朝野僅在條例名稱達成共識，前中廣董事長趙少康今（19日）指出，自己先前提出的匡列8100億元但凍結4600億元版本，才是能兼顧各方的版本，要裡子有裡子，要面子有面子，內外兼顧，既能消除美國疑慮，又守住國民黨立場。對此，民進黨立委陳冠廷認為，此舉代表善意的開端，並提出三階段推進路徑，呼籲朝野在理性對話基礎上凝聚共識，讓國防特別條例儘速邁向新局。

陳冠廷表示，週一將由他召集國防委員會機密匯報，届時國防部相關官員將向所有委員說明國防特別條例未來可能納入的裝備項目與預算內容。透過機密匯報方式進行全面說明，一方面是因為預算涉及高度機密資訊，另一方面也是為了消除在野黨委員對不必要裝備可能被納入的疑慮。據了解，國防部部長顧立雄明日亦將在國防委員會秘密會議中報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」並接受質詢。

針對趙少康提出匡列8100億元，先通過已收到美國111億美元發價書的3500億元、其餘4600億元暫時凍結的方案，陳冠廷表示願將此視為「善意的第一步」。他強調，民進黨團立場仍主張軍購、委製與商購應全部納入，但趙少康提出將軍購金額從3800億元提升至8000多億元，不再堅持等到發價書才放行，與先前徐巧芯提出的9000多億元版本，「這些都是善意，只要能夠往前進一步，對未來整個國防條例的溝通就會有幫助」。

陳冠廷進一步提出三階段推進構想。第一階段，朝野應先就「軍購不分兩半」形成共識；第二階段，將軍購、商購與委製費用一併納入條例；第三階段，則是完成一部更具國防韌性的特別條例。他認為，儘管朝野在商購與委製是否納入的問題上仍有根本分歧，但若能在第一階段取得共識，就是極為重要的突破。

陳冠廷也透露，上週已向立法院長韓國瑜表達，希望在正式朝野協商前，先促成執政黨與在野黨黨團領導階層的對話，盡可能凝聚共識，使正式協商得以順利推進。他觀察，從近幾次協商經驗可以看出，只要各方以平心靜氣、理性對話的態度面對分歧，仍有機會達成部分共識，「也是時候可以啟動了」。

 
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