拆公館圓環後中永和仍塞車　李四川承諾：當選新北市長一定解決

▲國民黨新北市長參選人李四川。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市羅斯福路、基隆路口（公館圓環）去年9月拆除圓環並啟用正交路型，但新北市永和區議員許昭興以親身經驗說，公館圓環東南角學府里擺了一堆三角錐，動線不符行車動線，很不方便，中和區議員張嘉玲則表示，工程結束後民怨下降，但尖峰時段中、永和塞車照常。國民黨新北市長參選人李四川今（19日）回應，「我年底如果當選，一定會解決這個部分」。

李四川今參拜五股賀聖宮恭祝玄天上帝聖誕後接受媒體聯訪，對於公館圓環拆除後，他昨說該處車禍已降低5成，但地方民代指出，中、永和地區塞車還是很嚴重，若當選新北市長，會有什麼方案解決？李四川回應，公館圓環最主要的目的就是減少車禍，中、永和的市民、民代也告訴他，公館圓環處理完後，中、永和這邊還是有交通壅塞的狀況，「我想我年底如果當選，我一定會解決這一個部分」。

至於李四川日前提及宣傳影片疑似遭施壓下架，引發選戰攻防延燒，但對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧則否認相關說法。李四川表示，選舉本來就是競爭，各自有支持者與朋友，「但為了這個選舉去為難各自的朋友，我都認為不好」，強調選戰應回歸候選人本身，「如果選舉真的要這樣，就對著我來就好」，對於相關爭議不願再多做評論。