講清楚…哪國家危害台灣安全？　韓國瑜：沒有任何模糊空間

記者蔡文鈴／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會落幕，會後總統候選人韓國瑜受訪，媒體再度提問「哪個國家危害台灣安全」，韓國瑜強調，他在節目中已經講得非常清楚，沒有任何模糊空間，但現場仍有媒體繼續問是中國嗎？韓國瑜沒有作出回應，並直接要求下一題提問。

▲韓國瑜總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）



韓國瑜對於媒體提問在《博恩夜夜秀中》提到「哪個國家危害台灣安全？」的部分是否要清楚說明，韓國瑜再次強調，「節目中講得非常清楚，最大的軍事威脅非常清楚，沒有任何模糊空間。」

對於第二場政見會給自己的表現打幾分？韓國瑜說，不給自己評價，不給自己打分數，他在意的是台灣人民聽到我們表述後真實的感受是什麼，「講出台灣人民的心聲才是最重要的。」

至於被評為六都滿意度倒數第二的民調部分，韓國瑜說，理解、尊重這個雜誌，但質疑「這個節骨眼公佈這個」，他強調市政團隊都非常努力，很認真在做相信高雄市民都有感受。

談到在政見發表會中提到反滲透法，是否相信總統蔡英文跟民進黨的誠意，韓國瑜表示，反滲透法會有清楚的說明，之後針對反滲透法會有專門的說明 謝謝大家對他跟張善政的關切。

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