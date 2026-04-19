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YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！網：法律保護誰

▲新北枉死國三生離世逾4個月，生前最掛念身障姊姊。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）

▲新北國三生枉死。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）

記者施怡妏／綜合報導

新北國中校園割頸命案，郭姓少年與林姓少女分別遭判處12年及11年有期徒刑定讞，一個YouTube頻道近日上架影片，公開涉案未成年加害者的姓名與生活照，短短4天就累積超過177萬次觀看，引起熱議。對此，網紅Cheap表示，除了刑期很短讓人生氣外，也質疑現行法律制度「像是在保護惡魔」。

YouTube頻道「謎案追蹤」近日上傳影片，詳細回顧少年割頸案，並公開涉案未成年加害者的真實姓名與生活照。影片曝光後，點閱率迅速攀升，短短4天點閱率已突破177萬次，不少網友湧入留言與抖內，有人甚至表示，這是「很多台灣人想做卻做不到的事」。

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影片上架4天　點閱突破177萬

網紅Cheap在臉書發文，這起案件之所以持續引發社會憤怒，不只是案情本身令人震驚，不少人也認為刑度偏輕。他舉例表示，涉案「乾哥」判刑12年，假釋門檻為4年，「乾妹」判11年，門檻為3年8個月，若順利假釋，出獄時可能還不到20歲，「甚至比大學生出社會還早，但受害者的生命卻永遠停在15歲。」

Cheap質疑，《少年事件處理法》像是加害者的保護傘，「法律規定媒體不能報導加害者的姓名、照片，甚至連前科都要塗銷，這是在保護兇手？」Cheap也提到，曾有網友因公開相關資訊而遭重罰30萬元，因此網路上也冒出「抓網友比抓壞人快」的聲音。

未成年資料不得任意公開

Cheap感嘆，法律不判死、判得輕就算了，大眾希望透過「公布長相」讓加害者社會性死亡，作為另一種懲罰、另一種正義，「但這也做不到？還必須靠一個住在海外的Yter來幫我們實現？」

不過，Cheap也提醒，民眾即使再憤怒，也不應貿然違法公開未成年加害者個資，根據《兒少法》與《少年事件處理法》，公布未成年加害者的姓名、照片或足以辨識身分的資訊，不僅會面臨高額行政罰鍰，更可能背負刑事責任，「除非你人住在海外，否則千萬不要以身試法。」

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