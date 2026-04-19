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全台變色「紅爆雷雨彈」下周2段變天　鄭明典：大片紫特徵出現

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲鄭明典：紫色範圍越來越多，是季節轉變的特徵。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

季節轉變特徵出現！前中央氣象局長鄭明典指出，觀察衛星雲圖越南、中國開始出現大片紫色，代表對流變強了，將要季節轉變。中央氣象署表示，未來一周由晴轉雨，22日（下周三）前暖陽照、23日（下周四）起春雨淋，將有2階段變化，下波鋒面下周四後通過，中部以北雨勢明顯「紅爆」。

鄭明典今天下午觀察紅外線色調衛星雲圖指出，西方越南、中國地區出現紫色範圍越來越多，「這是季節轉變的特徵」。而在雲途中，紫色代表雲頂很高、對流變強，所以雲頂可以衝很高。

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▲▼ 。（圖／NCDR）

▲下周鋒面變天「紅爆」。（圖／NCDR）

氣象署預報，未來一周由晴轉雨，20日（下周一）至22日東偶雨西部晴、日夜溫差大，這段時間水氣比較少，大致是多雲到晴的天氣，不過迎風面的東半部地區仍然偶有陣雨，午後山區也會有零星短暫陣雨。氣溫方面，大致溫暖、微熱，南部內陸地區有36度左右高溫，21日（下周二）有點東北風，桃園以北及宜蘭氣溫略降，但仍有26、27度，金馬天氣從穩定逐漸轉雲增、偶有短暫陣雨。

氣象署指出，下波鋒面23日逐漸通過、雨勢漸增，馬祖有雷陣雨，其他地區及澎湖、金門由北而南逐漸轉有短暫雷陣雨，雨勢越晚越明顯。下雨之前氣溫悶熱，尤其台東位於背風面，高溫可達34度左右，局部地區甚至可達36度，有焚風發生的機率。

緊接著24至25日（下周五、六）鋒面通過、華南雲雨區接續影響，台灣及澎湖、金門容易有雷陣雨，尤其中部以北雨勢明顯，不排除在雷雨胞影響期間，有瞬間較大雨勢、強陣風等劇烈天氣現象；因雲量多加上東北季風影響，各地氣溫下降。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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