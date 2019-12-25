邱毅狂咬網軍　蔡英文：他的話大家還信嗎？上次他還跟我道歉

記者陶本和／台北報導

國民黨前立委邱毅24日拿出民進黨與藍風整合行銷公司的合約，咬定這是民進黨操控網軍的證據。對此，總統蔡英文於25日電視政見會後笑著說，「邱毅講的話大家還信嗎？上次還有他跟我道歉的錄音出現，我看不用太相信他講的話」。

▲蔡英文總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）



邱毅跟國民黨總統候選人韓國瑜陣營近期不斷攻擊民進黨網軍案，甚至拿出所謂民進黨與藍風整合行銷公司的合約，咬定這是民進黨操控網軍的證據。

對此，蔡英文在25日電視政見會後受訪時表示，網軍吵了一陣子，相關單位跟人都提出澄清，「邱毅講的話大家還信嗎？上次還有他跟我道歉的錄音出現，我看不用太相信他講的話。」

關於邱毅4年前在法院道歉一事，當時邱連日批評時任民進黨總統候選人蔡英文炒地皮，時任民進黨發言人的阮昭雄則批邱毅潑糞行徑令人不齒，更提到2010年在五都選舉投票前夕，邱毅曾指控蔡英文有煽惑、縱容支持者進行暴力情事，和解後邱毅向蔡英文道歉。阮昭雄當時公開法庭上的紀錄，但邱毅聲稱他沒聽過錄音檔，還嗆「法庭錄音可以逕行散播嗎？」不過，隨後民進黨即直接公開錄音檔直接打臉。

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