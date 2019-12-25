政見會／韓國瑜談罷韓動員「外國人」　嗆蔡英文用武當派武功回擊

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日14時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人較勁各項政見。針對蔡英文把罷韓遊行作為政見會的攻擊內容，韓國瑜在第二輪抨擊，為什麼這麼多外國人，為什麼這麼多外縣市，還有香港人，民進黨扮演什麼角色，「妳應該糾正這些罷韓團體，這才是總統高度！」

韓國瑜在第二輪發表政見時提出三點遺憾，他表示，第一，特偵組到底成立不成立，特偵組能嚴厲懲罰貪官污吏，蔡英文要不要重啟特偵組？

第二，數10萬民眾到高雄參加罷免遊行，台灣民主自由可貴在這，但為什麼這麼多外國人，為什麼這麼多外縣市，還有香港人，民進黨扮演什麼角色，為什麼不是市民？

韓國瑜說，他當市長不到兩個月，民進黨就開始罷韓，高雄市民不夠，就找外縣市和外國人到高雄，這是嚴重錯誤，這不是民主常態跟規範，「妳應該糾正這些罷韓團體，這才是總統高度！」而不是反過來幸災樂禍。

針對蔡英文批評他造成台灣的代表字「亂」，韓國瑜回嗆，「妳用武當派武功一把就把它打回來是不是？」 民進黨執政4年，國家資源都在民進黨手上，居然指責是韓國瑜問題，蔡英文必須回答。

其他人也看了這些...

►蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海 不懂經濟仰賴633舊團隊

►韓國瑜批蔡英文被陳菊架空 執政四年「苦、茫、翻、亂」

►民進黨強推反滲透法 宋楚瑜斥如麥卡錫主義

其他熱門新聞...

►2019代表字「亂」 蔡英文：因韓國瑜背棄市民選總統所引起

►「總統被貪官汙吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？

►蔡英文反擊空汙謠言：中火是國民黨蓋的 燃煤量一年1800萬噸

►超越藍綠，就靠她了