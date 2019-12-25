政見會／宋楚瑜再轟藍綠　執政不負責致「超級政治魔獸」出現

記者陳家祥／台北報導

第二場總統電視政見發表會25日下午舉行，親民黨總統候選人宋楚瑜在第一輪發言時，舉了知名線上遊戲「魔獸世界」當例子，指政治魔獸完全控制五院、媒體、網軍，變成超級政治魔獸，這種外掛好玩嗎？應該存在嗎？宋還特別對蔡英文說，「妳確實被派系綁架，讓派系決定政策的分配，這些人嚴重影響你政策走向」。

宋楚瑜說，過去有一個線上角色扮演遊戲叫做「魔獸世界」，非常好玩，但是當魔獸世界在台灣現實社會出現，「政治魔獸完全控制五院、媒體、網軍，變成超級政治魔獸，這種外掛好玩嗎？應該存在嗎？」

「藍綠輪流做莊，執政而不負責任，一旦集五權加上媒體、網軍於一身的超級總統出現的時候，中華民國就會像魔獸世界。」宋楚瑜說，當民主變成專權，台灣沒有民主，顧的到底是誰的主權？我這樣說請問蔡總統您能理解嗎？韓市長您聽得懂嗎？台灣人民啊，我們不必再仰視權力，因為對執政者殘忍才是公民社會偉大的象徵。

宋楚瑜引述李敖過去說的話，「民主是一個圈套給妳們自由選擇領導人的權力，但是只是給你一堆渾蛋讓你選，你可以把一個很大的渾蛋趕下台接著在把一個沒有長大的渾蛋選上去，影響公共生活的問題依然一大堆」，李敖先生這句話時在發人深省，請國民兩黨不要忽視沉默多數的力量，也不要迷信權力的力量，否則終將被權力反噬。

▲第二場2020總統電視政見會，宋楚瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

接著宋楚瑜表示，蔡總統，做為國家領導人要有高度，責任是團結人民不是分化內部，如果為了確保權利不惜操弄統獨對人民情緒勒索，只要不同意見就是中共同路人，把同胞製造成敵人，內鬥之餘還有精力去解決國家真正問題嗎？

而韓國瑜部分，宋楚瑜說，如果只會大喊中華民國萬歲，然後去嘲笑指責、出征那些不跟你一起喊的人，「韓市長，以牙還牙、充滿情緒，能解決問題嗎？能讓人民放心把權力交到你手上嗎？」

「我曾經多次強調，政治管三件事，決定政策方向決定資源分配決定用人，政治視高度的專業，政治管的三件事情說起來很簡單，但是一旦擁有絕對權力，你知道誘惑有多大？」宋楚瑜說，沒有強大內心自我期許就不能堅持方向，並直言蔡英文被派系綁架，讓派系決定政策的分配，這些人嚴重影響政策走向。

▲第二場2020總統電視政見會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）

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