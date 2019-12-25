LIVE／2020總統第二場政見會！蔡續談政績、韓改打經濟、宋批反滲透法

▲韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日14時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人將於中視發表參選總統的各項政見。《ETtoday新聞雲》全程轉播。

根據中選會的規劃，候選人分3輪發表政見，每一輪10分鐘，發表順序由候選人們抵達現場後抽籤決定。根據抽籤結果，發言順序分別為：蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜。

對於第二場的總統政見會，韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新表示，韓國瑜繼首場「打貪」後，25日的政見會聚焦經濟議題，除了會提出相關經濟政策外，也希望蔡英文能正面回應各界對經濟數據的質疑；若蔡英文不敢回應，則證明數據都是經過美化，禁不起檢驗。

總統蔡英文競辦發言人廖泰翔則說明，本周有2場政見會、1場辯論會，蔡英文會陸續闡述其他各項領域的政績和政策，以盡可能不重複為原則，把各面向的重要施政及願景，向國人報告，並適時回應不實的指控或錯假訊息。

至於親民黨總統候選人宋楚瑜，他在24日晚上受訪時指出，「我們不能坐井觀天，我們不能作井底之蛙」，會在政見會將闡述未來的大方向，包含世界局勢及政府未來挑戰，他將把這些問題內化成3個不同階段，並嚴正表達對《反滲透法》的看法。

此次的總統大選共有三場電視政見會，首場已於12月18日結束，第二場為25日，第三場為27日。唯一一場總統候選人辯論會則安排在29日下午2時舉行。

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