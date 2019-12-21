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外交部夾手後「滿血復活」　陳玉珍出院換造型…合體韓國瑜高喊：我天下第二黑！

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記者柯振中／綜合報導

國民黨日前因「楊蕙如案」前往外交部抗議，立委陳玉珍在推擠過程中身體不適，被緊急送往台大重症病房，回到金門也立刻前往金門醫院就醫。時隔多日後，陳玉珍21日與國民黨總統參選人韓國瑜合體，這次不但換了新髮型，還化了完整妝容，看起來似乎是「滿血復活」了。

▲▼陳玉珍滿血復活。（合成圖／翻攝《東森新聞》、國民黨團提供）

▲陳玉珍滿血復活。（合成圖／翻攝《東森新聞》、國民黨團提供）

國民黨多名立委6日因「楊蕙如案」前往外交部抗議，到場後被外交部駐衛警察攔阻，雙方爆發激烈衝突，導致陳玉珍、林奕華受傷，被送往台大醫院救治，也引起社會議論。

陳玉珍事後被社會嘲諷「夾手」卻住進重症病房，讓她出面喊冤，網路上的片段只有夾手，但實際上是因為場內太悶，導致她感到缺氧，相當不舒服，才會被送往醫院救治，「然後他們叫救護車來，我就坐在輪椅，我說我沒有辦法呼吸，很壓迫這樣，她（醫護人員）就把氧氣罩給我戴。」

▲▼ 陳玉珍專訪 談網路謾罵落淚。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 陳玉珍事件爆發後接受專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍說，到台大醫院後，自己就昏睡了，根本不曉得實際情況，且醒來也無法下床，想上個廁所都要助理幫忙準備尿盆。她提到，自己的個性很硬，意志力頑強，平常生病只會多喝水，盡量不看醫生，把事情撐完，不到最後絕對不去醫院，「說實在去醫院有甚麼好光榮，出去衝鋒陷陣戰死沙場，跑去醫院不是很丟臉嗎？」

時隔16日後，陳玉珍21日再度現身，在金門與國民黨總統候選人韓國瑜合體。不過陳玉珍這次的出現，與躺在病床上的模樣差異相當大，不但燙了波浪捲髮，出席活動時化上完整妝容，看起來似乎已經「滿血復活」，就連呼喊口號聽起來都相當有朝氣。陳玉珍在活動上說，自己這2周來不斷被抹黑，天下第一黑的是韓國瑜，「我是第二名的吼。」

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