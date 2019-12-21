余天同台林昶佐學化「熊貓妝」！　忘情比「刷吉他」姿勢嗨翻粉絲

▲「台灣大凱旋」凱道大造勢會,閃靈樂團,林昶佐,余天。（圖／記者李毓康攝，以下同）



記者呂欣玫／台北報導

睽違4年未登台表演的閃靈樂團21日晚上在凱道舉辦演唱會「台灣大凱旋」，閃靈主唱Freddy將「站台」立委林昶佐，立委候選人余天也出席相挺，兩人睽違許久再度同台合唱，余天除了大展歌藝，還配合林昶佐化上「熊貓妝」，幽默的說「我不是化的，我是選舉跑出來累的！」

林昶佐21日晚間舉辦「台灣大凱旋」造勢晚會，現場將出現Freddy「同台」立委林昶佐的趣味畫面。在演唱嘉賓部分除了閃靈還有樂團滅火器，立委候選人部分包含吳怡農、賴品妤、陳柏惟、洪慈傭、余天，以及壓軸登台的總統蔡英文，都將上台致詞衝選情。

到了余天登場與林昶佐合唱時，余天頂著「熊貓妝」現身，唱到激動處還手擺「刷吉他」姿勢，忘情地融入在音樂與觀眾的歡呼中，他說，「妝是為了配合他們（指閃靈），他們都化得跟鬼一樣，但他們是真的化的，我不是化的，我是選舉跑出來累的！」

余天接著大喊，這麼多年輕人站出來，我知道是為了台灣這塊土地，「有人要把我們台灣分裂掉，這種黨要唾棄他好不好！」隨後在場觀眾唱起余天的歌曲，余天先是一起合唱，然後開玩笑說，「你們音調太低了啦！再唱一次，唱高一點！」

余天也向年輕人喊話，1月11日真的是一個非常重大的日子，目前看起來總統蔡英文的民調是非常的高，所有年輕人的民調她是最高的，但是擔心投票那一天年輕人會不會站出來，所以一定要透過朋友一個找一個，投票日一定要投完再出去玩，「我有算過韓國瑜的鐵粉至少還有30%，他們真的有30%死鐵粉在那裡！」話到此處，台下觀眾一遍噓聲，讓余天直呼「罵得好啊！」

余天說，讓他們看看年輕人團結到一起為我們台灣，「他們愛去大陸讓他們去」為了這個台灣，我們年輕人應該要團結，像我這一輩的也不用擔心什麼，但是為了我們的子子孫孫，每個人都要站出來為台灣。