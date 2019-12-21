蔡英文「撩」選民：你們都是我的！下一個四年我還要做更多事！





▲「台灣大凱旋」凱道大造勢會，蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

睽違4年未登台表演的閃靈樂團21日晚上在凱道舉辦演唱會「台灣大凱旋」，閃靈主唱Freddy將「站台」立委林昶佐，總統蔡英文也將出席活動相挺。近3萬支持者擠爆凱道相挺，蔡英文上台致詞時心情看起來相當不錯，大玩「撩妹」梗，不過這次「撩」的對象是選民，「你們都是我的！」

林昶佐21日晚間舉辦「台灣大凱旋」造勢晚會，現場將出現Freddy「同台」立委林昶佐的趣味畫面。在演唱嘉賓部分除了閃靈還有樂團滅火器，立委候選人部分包含吳怡農、賴品妤、陳柏惟、洪慈傭、余天，以及壓軸登台的總統蔡英文，都將上台致詞衝選情。

蔡英文晚間壓軸登場，她一一點名台上立委候選人，替他們加油打氣。她唱名，笑稱吳怡農今天穿的非常正式，至於Cos福音戰士的賴品妤因為太有特色還得帶著候選人名條帶，才能讓人認得出來。

蔡英文問台下支持者來自哪裡，「台中來的舉手看看，陳柏惟選區的，陳柏惟就拜託你們保護了喔！」她接著提到，「誰是賴品妤選區的？誰是吳怡農的？」接著開啟「總統級」撩妹，「不過，你們都是我的！」小英大玩「撩粉絲」，嗨翻台下觀眾。

蔡英文表示，過去三年來蔡政府做了很多事，「下一個四年我還要做更多事！不要被嚇到囉！」她說，要請大家明年1月11日一定要記得去投票，要讓世界聽到台灣的聲音，台灣很在意自己的國家，台灣要守護我們的主權，「我們這一代人如果沒有守住台灣的自由，未來上街的很可能是我們的孩子，我們要為下一代來拼，2020台灣一定要團結！台灣一定要大凱旋大勝利！」