邱毅央視大談台灣飛彈佈署　王炳忠激動護航：一點都不是國安機密！

記者蔣婕妤／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅近日在《央視》（CCTV）的節目《海峽兩岸》上大談台灣軍事部署，其中也介紹由中科院研發的飛彈數量及詳細位置，讓網友看完直呼太扯。新黨發言人王炳忠18日受訪時激動替邱毅護航，強調邱毅談及的內容是人民知的權利，「一點都不是國安機密！」

邱毅在央視節目《海峽兩岸》表示，中科院研發的「紅隼」火箭彈有397枚，部署重點位於台北。他指控，這些飛彈打著保護台北的名義，但其實是要保護總統蔡英文，這些飛彈部署在統總府、蔡英文的官邸附近。

邱毅在央視大談台灣飛彈佈署，引起台灣網友熱議。王炳忠18日替新黨抽政黨票號次，他受訪時大聲替邱毅說話，「這個爭議只有特定媒體在爭議啊！因為這些飛彈部署，是我們國防部，是我們台灣各大媒體公開的資訊，一點都不是什麼國安機密！」

王炳忠說，作為人民有知的權利，想了解到底納稅錢作為軍費買了多少飛彈、做了多少部署，國軍到底有沒有能力來保護安全，「這個是我們知的權利啊！所以大陸媒體在分析，說台灣的飛彈部署，到底能力夠不夠，是不是當兩岸真的發生衝突的時候，其實台灣有防禦的能力，大陸媒體這麼關心，反而為什麼台灣的媒體不討論呢？」

王炳忠表示，覺得這個問題本來就應該公開討論，如果在蔡英文搞爆衝、搞台獨路線下，兩岸真的發生戰爭，到底台灣有多少把握，到底要付出多少代價，現在動不動說這個涉及國安，是在騙一些不懂的人，「王定宇和媒體都在討論的東西，怎麼換成邱毅討論就不行了呢？」





▲政黨票號次抽籤會後聯訪。（圖／記者周宸亘攝）