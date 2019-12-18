吳敦義稱蔡英文「衰尾查某」挨轟　朱立倫：善後不是我的工作





▲朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席吳敦義失言爭議不斷，去年九合一大選，暗諷總統府祕書長陳菊是「肥滋滋大母豬」，挨轟是歧視女性、出面道歉；這次他又因為批評總統蔡英文「衰尾查某」，再度引發眾怒。針對吳敦義失言，前新北市長朱立倫18日受訪時笑稱，善後不是他的工作。

朱立倫18日上午前往中華文化永續發展基金會拜會前行政院長劉兆玄。被問到怎麼看待吳敦義失言？朱立倫說，現在在選戰最後關鍵時刻，盼大家都可以保持心平氣和，畢竟大家彼此都是總統級候選人，彼此互相尊重、心平氣和打完2020大選。

關於吳敦義應該道歉嗎？朱立倫認為，每個人看法、標準不同，不過總統蔡英文是現任國家元首，而且又是女生，「我對女性是特別尊重的。」

至於是否覺得自己一直在善後？朱立倫苦笑說，「這好像不是我的工作。」

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