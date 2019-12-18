高雄第二選區四黨大廝殺！　嗆辣女力拚版面選情變數多

▲高雄第一選區四黨交鋒 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

這屆高雄第一選區，現任民進黨籍立委邱議瑩爭取連任，過去有「議會小辣椒」」之稱的女將王齡嬌代表國民黨出征，戰況激烈可想而知。但這次對手不只王齡嬌，還有親民黨黃綉晶和民眾黨提名的前議員羅鼎城。四大陣營正面交鋒，誰都不敢大意。

高雄地二選區範圍為桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、大社區、大樹區。面積居全市之冠。這次尋求連任的邱議瑩，對上國民黨前市議員王齡嬌、台灣民眾黨推出的羅鼎城、及親民黨黃綉晶，台灣工黨晏揚清。

▲現任立委邱議瑩力拼連任 。（圖／記者翁進忠攝）

民進黨立委邱議瑩出身政治世家，老公是客家委員會主任委員李永得，她也曾任行政院客家委員會副主委，以及第五、八、九屆立法委員。2016年以8萬7432票打敗對手國民黨籍鍾易仲的5萬8689票。

不過邱議瑩在去年高雄市長大選時，質疑韓國瑜的老婆陪睡說引發軒然大波，一度傳出她不選了，但最後還是決定力拼連任，盼為民進黨拿下重要一席。

▲國民黨王齡嬌。（圖／記者洪靖宜攝）

而同樣以嗆辣性格聞名的王齡嬌與邱議瑩再次對決，以選前揭發陳菊颱風天睡覺出名的王齡嬌，曾擔任過兩屆高雄市議員，素有「議會小辣椒」稱號，但曾因帳戶有不明款項涉嫌收賄，遭到親民黨開除黨籍，還有因個性敢言敢衝，也引發不少爭議。

▲親民黨推出前縣議員黃輝芳的女兒黃綉晶 。（圖／記者翁進忠攝）

但除了藍綠兩黨，還有親民黨推出前縣議員黃輝芳的女兒黃綉晶，也同時獲得郭台銘支持，背景強大；另外，陳菊子弟兵、前高雄市議會議員羅鼎城也被台灣民眾黨提名加入選戰，四大陣營廝殺，選情精彩可期。

▲民眾黨派出羅鼎城 。（圖／記者翁進忠攝）

▲台灣工黨晏揚清戴上順澤宮帽子盼有個好彩頭。（圖／記者翁進忠攝）

「時間對我們來說完全沒用！」