遭藍營指藉立委身份「喬補助」　林昶佐批：為挽救選情一再抹黑

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

針對國民黨台北市議員游淑慧、羅智強與高雄市議員邱于軒18日上午召開記者會，指稱無黨籍立委林昶佐藉由立委身份替「大港開唱」、電影《衝組》喬補助。對此林昶佐表示，他與團隊已經多次回應，國民黨立委候選人林郁方卻為了挽救選情，氣急敗壞的一再抹黑，還叫黨籍議員出來當打手，這種惡質的選舉手法會被選民唾棄。

林昶佐表示，所有自己過去參與的音樂或電影的相關公司，在2016進入國會擔任立法委員之後，就全數退出，建議林郁方和國民黨議員可以到監察院查閱財產申報的公開資訊。針對大港開唱，高雄市政府文化局也早就公開說過相關補助合法。

林昶佐強調，閃靈的團員夥伴們，如同台灣所有的藝人、樂團或文化團隊，依循政府的文化政策、依法申請補助，請林郁方不要為了個人選舉的需求，胡亂抹煞音樂的專業與努力。

林昶佐指出，電影《衝組》是在2014至15年拍攝，他參與的初期籌備也都是那個時期，當時也尚未擔任立委。至於後來的上映以及行銷等規劃，應該要由導演來回應，電影的輔導金也都是公開資訊。他強調，擔任立委以來，未曾為電影補助發過一份公文、打過一通電話。

林昶佐說，在這場選戰中自己一向都是拿問政成績來比較，林郁方過去擔任將近20年立委，質詢率低、五年沒立法提案，明顯打混、怠忽職守。現在到處掛布條說自己關心都更、托育，事實卻是他近20年為都更、托育政策質詢的次數都掛零。此外，過去幾年林郁方想要重新塑造專業外交國防形象，包括預測台美關係、分析購買F-16V、國機國造政策等，卻也都連連失準。

林昶佐表示，林郁方的看板比自己早一整年就開始掛，「砸這麼多批天蓋地的資源，結果還是選情告急」，而林郁方不反省過去的表現，卻又和四年前一樣，氣急敗壞開始抹黑、侮辱對手家人、甚至嗆賭退選，現在又叫黨籍議員出來當打手，試圖用泥巴戰來扭轉頹勢，這種惡質選舉手法必定會被選民淘汰。

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