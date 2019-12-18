　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

破紀錄！台南立委決戰13政黨31人搶6席　藍綠兩大陣營仍佔優勢

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人參選搶6席。

▲台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人參選搶6席。

記者林悅／台南報導

台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人登記參選搶6席，創下參選人數最多及最低當選率的紀錄，雖然群英爭霸，惟藍綠兩大陣營仍居優勢。

▲台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人參選搶6席。

第10屆立委選舉的參選狀況空前熱烈，全國有19個政黨參選，台南市原本有5個選區，新增到6個選區，總共有13個政黨31人登記參選，其中以第1選區最多人登記，呈現7搶1局面。參選高手如林，最年長是71歲的洪秀柱，最年輕是22歲的蔡成筱，可見台南濃厚的民主氛圍受到政界的重視。

▲台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人參選搶6席。

台南市下屆立委第1選區包括國民黨蔡育輝7號、台灣民意黨黃天辰6號、中華聯合黨康淑敏1號、民進黨賴惠員3號、宗教聯盟蘇志仁5號、台灣民眾黨顏耀星2號、合一行動聯盟黨蔡承攸4號。7人中，國民黨蔡育輝，曾任第15屆、第16屆原台南縣議員、第1屆、第2屆台南市議員，現任第3屆台南市議員，基層實力雄厚；民進黨賴惠員，曾任第1、2屆台南市議員，第3屆連任失利，獲進黨提名參選2020年立委選戰，她基層實力頗堅強，在民進黨全力後援下，聲勢居高不下，與蔡育輝形成捉對廝殺之勢。民眾黨顏耀星，係出自新營政治世家顏家班，已故胞兄顏繼斌曾任新營市長，胞弟東義義是水利會的會務委員，曾爭取國民黨提名參選第一選區立委，後來國民黨徵召市議員蔡育輝。顏耀星是留日碩士，曾參選國代高票當選，後來在縣長蘇煥智任內出任工策會總幹事，卸任後即回歸家族企業工作，此次出馬有問鼎雄心。

▲台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人參選搶6席。

第2選區有國民黨李武龍2號、民進黨郭國文3號、宗教聯盟王章記1號等3人。補選立委險勝的郭國文，選後相當積極經營地方、為民服務、爭取各項建設，選民認同度日漸升高；李武龍，曾任前台南縣議員、現任南縣區漁會理事長、現任台南市議員，父親則是前立委李和順、南縣縣議會議長，李武龍政治歷練豐富，其家族在地方上相當活躍，挾著豐沛的人脈資源參選，來勢洶洶，但日前發生疑遭人冒名涉入賄選疑案，受到影響，藍綠還有一番角力，鹿死誰手尚不得而知。

▲台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人參選搶6席。

▲台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人參選搶6席。

第3選區則有國民黨童小芸2號、民進黨陳亭妃3號、親民黨鄧秀寶4號、無黨籍陳西安1號等4人，其中陳亭妃是現任第9屆立委，民進黨中常委，曾任民進黨立法院黨團書記長，第7屆、第8屆立委，第14屆、第15屆、第16屆台南省轄市議員，基層實力在該選區無人可比，國民黨童小芸為台南市北區振興里里長，該選區無人願出馬挑戰陳亭妃，童小芸被國民黨徵名出馬，被外界稱「小蝦米對抗大鯨魚」，但童小芸參選後，選得十分認真，一步一腳印，獲得不少選民認同，知名度迅速提升，但與陳亭妃仍有差距。

▲台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人參選搶6席。

第4選區包括圓黨温米樂2號、一邊一國行動黨林志文3號、國民黨林燕祝4號、民進黨林宜瑾6號、宗教聯盟林淑娟5號、無黨籍蔡明峰1號等6人，目前態勢仍是國民黨林燕祝、民進黨林宜瑾「2個女人的戰爭」，2人都是現任台南市議員，論基層實力、能力、好評度，兩人伯仲之間，所以競爭十分激烈，林宜瑾有民進黨全黨傾力支持，林燕祝相較「後台」較弱，但憑不屈不撓的靭性，選戰打到現在，仍有得拼。

▲台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人參選搶6席。

第5選區有國民黨蔡淑惠4號、無黨籍林義豐2號、民進黨林俊憲3號、無黨籍陳致曉5號、安定力量李伯利1號、無黨籍吳炳輝6號等6人。林俊憲現任台南市立委，曾任台南市議員、民主進步黨發言人，是前行政院長賴清德子弟兵，除以國會第1名的立委之姿，訴之於選戰，也獲得賴清德全力加持，可說是實力雄厚。蔡淑惠是台南市議會第1、2屆議員、台南市議會第13、14、15、16屆議員，目前是台南市第3屆現任市議員，從基層幹起，前後擁有8屆議員的從政資歷，在台南市南區幾乎無人不曉，她生根地方、苦心經營，口碑佳，其基層實力非常紮實，對爭取連任勢在必得的林俊憲構成很大威脅。加上陳致曉教授近來動作頻頻，以「四問」林俊憲政策問題掀起話題，令林俊憲頗為困擾，而採冷處理，後續發展有待觀察。

▲台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人參選搶6席。

第6選區為國民黨洪秀柱2號、台灣維新翁語含5號、民進黨王定宇4號、安定力量李晉豪1號、台澎國際法法理建國黨唐宇姮3號等5人。王定宇現為任立委，海派及英系成員，曾任台南市議會民進黨黨團總召集人，台南省轄市時期15、16屆市議員、第1屆直轄市台南市議員，以傳承陳唐山而選上立委，此次尋求連任，竟遇到自動請纓來台南市「艱困」選區參選立委的洪秀柱，實始料未及。

▲台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人參選搶6席。

洪秀柱暱稱「小辣椒」，粉絲自稱「辣椒粉」，曾任中國國民黨主席、中國國民黨副主席、立法院副院長、立法委員等職，更一度獲得中國國民黨參加2016年中華民國總統選舉的代表權，也是中華民國百年歷史上首位女性執政黨主席，洪秀柱之前與台南市並無淵源，沒有人脈與地緣關係，但憑她一股「勇氣」，幾個月來深入第6選區各區各里，「無身段」親自向台南鄉親說明自己參選理念，並強調自己孤身一人，台南以後就是她的家，她現在就是台南人，逐漸獲得台南鄉親認同，令坐擁地利的王定宇不敢小覷，雙方繼續纏鬥，誰能勝出有待觀察。

ET快訊
人妻遭名羽球教練撿屍「強掰硬挺」！夫睡死...醒來見裸男氣炸
不能拖累老公！辣人妻「緊鎖廁所門」含恨自殺…內幕曝光夫超自責
獨／「共享女友」2300元秒脫單！18正妹攝影棚任挑夯爆..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園第二選區／選壇老將對峙新人　皆具「五同」特質選民難抉擇

上任1年親子館增加1倍　盧秀燕：未來還要2倍增、3倍增

吳敦義稱蔡英文「衰尾查某」挨轟　朱立倫：善後不是我的工作

高雄第二選區四黨大廝殺！　嗆辣女力拚版面選情變數多

台中四選區／黃馨慧：撥亂反正　張廖萬堅：孩子就是未來

新北第10選區5人拚席次！林金結「1吻定江山」　「郭家軍」李縉穎曝3願景

苗栗縣山、海線選區藍綠對決　第三勢力崛起搶攻年輕票源

遭藍營指藉立委身份「喬補助」　林昶佐批：為挽救選情一再抹黑

破紀錄！台南立委決戰13政黨31人搶6席　藍綠兩大陣營仍佔優勢

【桃園立委第一選區】陸空戰對峙　年輕選票成藍綠PK勝負關鍵

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

桃園第二選區／選壇老將對峙新人　皆具「五同」特質選民難抉擇

上任1年親子館增加1倍　盧秀燕：未來還要2倍增、3倍增

吳敦義稱蔡英文「衰尾查某」挨轟　朱立倫：善後不是我的工作

高雄第二選區四黨大廝殺！　嗆辣女力拚版面選情變數多

台中四選區／黃馨慧：撥亂反正　張廖萬堅：孩子就是未來

新北第10選區5人拚席次！林金結「1吻定江山」　「郭家軍」李縉穎曝3願景

苗栗縣山、海線選區藍綠對決　第三勢力崛起搶攻年輕票源

遭藍營指藉立委身份「喬補助」　林昶佐批：為挽救選情一再抹黑

破紀錄！台南立委決戰13政黨31人搶6席　藍綠兩大陣營仍佔優勢

【桃園立委第一選區】陸空戰對峙　年輕選票成藍綠PK勝負關鍵

失蹤人是原生家庭揪心缺憾　花蓮統合資源建立平台提升尋獲率

港片《叔．叔》入選柏林影展「華語唯一」　真人版《皮諾丘》打頭陣

SBL／裕隆放棄小洋將維克　改註冊前夢想家基恩

桃園第二選區／選壇老將對峙新人　皆具「五同」特質選民難抉擇

2陌生男闖婚禮搞破壞！新郎趕走惡霸竟被「亂棍爆頭」打死

高雄建商蓋房拚「高大上」　斥資6000萬布置國際級藝術品

小二兒期末考快到！心急媽輔導作業「卻教不會」氣炸…一口氣吞7顆安眠藥送醫

被罰「跪蕎麥粒9小時」！8歲童「雙膝卡麥粒」潰爛爆血哭：想換更好的家

「好厝邊生活節」親子公益園遊會　與紙風車劇團一起逛寶島

江原道超省踩點攻略！包車4hrs「台幣500元」　BTS公車站、鬼怪場景都可去

政治熱門新聞

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

韓國瑜大罵陳其邁選前政見跳票！

圖／一張圖看韓國瑜、陳菊政績！

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！影片被網挖出

王小姐購屋600萬來自韓國瑜？　韓辦：正常借貸關係

高鈺婷宣傳車白線變紅線　館長勸中立

李艷秋點名這4人比東廠更可怕

不倫大使養小三「包養費」曝光！

吳敦義、張善政、邱毅、謝龍介接力「歧視女性」　網看傻：選到瘋了

韓粉瘋傳「總統府2號雲」照下場慘了

快訊／政黨票號次抽籤　民進黨⑭、國民黨⑨

巴西大使爆10年地下情　對象是下屬美妻

張善政吐心聲：1/11之後想學芬蘭人體會生活

綠營高官請客貼心選家鄉菜　臉書挑逗「愛你多」

更多熱門

相關新聞

遭藍營控「喬補助」　林昶佐回應

遭藍營控「喬補助」　林昶佐回應

針對國民黨台北市議員游淑慧、羅智強與高雄市議員邱于軒18日上午召開記者會，指稱無黨籍立委林昶佐藉由立委身份替「大港開唱」、電影《衝組》喬補助。對此林昶佐表示，他與團隊已經多次回應，國民黨立委候選人林郁方卻為了挽救選情，氣急敗壞的一再抹黑，還叫黨籍議員出來當打手，這種惡質的選舉手法會被選民唾棄。

桃園一選區　年輕選票決藍綠勝負

桃園一選區　年輕選票決藍綠勝負

高雄第二選區藍綠對決！邱志偉對上黃韻涵

高雄第二選區藍綠對決！邱志偉對上黃韻涵

新竹縣立委2選區之爭　選民坐等三角督結果

新竹縣立委2選區之爭　選民坐等三角督結果

宜蘭選戰藍分裂　陳歐珀暫居優勢

宜蘭選戰藍分裂　陳歐珀暫居優勢

關鍵字：

2020大選2020台南市立委

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

快找自己的鄉鎮市區！　「台灣姓氏地圖」統整全台前30名

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

狠捏倉鼠小眼珠爆凸　她PO影片威脅男友：快回頭

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面