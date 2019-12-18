破紀錄！台南立委決戰13政黨31人搶6席　藍綠兩大陣營仍佔優勢

▲台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人參選搶6席。

記者林悅／台南報導

台南市區域立委18日上午進行號次抽籤，台南市6個選舉區計有13個政黨31人登記參選搶6席，創下參選人數最多及最低當選率的紀錄，雖然群英爭霸，惟藍綠兩大陣營仍居優勢。

第10屆立委選舉的參選狀況空前熱烈，全國有19個政黨參選，台南市原本有5個選區，新增到6個選區，總共有13個政黨31人登記參選，其中以第1選區最多人登記，呈現7搶1局面。參選高手如林，最年長是71歲的洪秀柱，最年輕是22歲的蔡成筱，可見台南濃厚的民主氛圍受到政界的重視。

台南市下屆立委第1選區包括國民黨蔡育輝7號、台灣民意黨黃天辰6號、中華聯合黨康淑敏1號、民進黨賴惠員3號、宗教聯盟蘇志仁5號、台灣民眾黨顏耀星2號、合一行動聯盟黨蔡承攸4號。7人中，國民黨蔡育輝，曾任第15屆、第16屆原台南縣議員、第1屆、第2屆台南市議員，現任第3屆台南市議員，基層實力雄厚；民進黨賴惠員，曾任第1、2屆台南市議員，第3屆連任失利，獲進黨提名參選2020年立委選戰，她基層實力頗堅強，在民進黨全力後援下，聲勢居高不下，與蔡育輝形成捉對廝殺之勢。民眾黨顏耀星，係出自新營政治世家顏家班，已故胞兄顏繼斌曾任新營市長，胞弟東義義是水利會的會務委員，曾爭取國民黨提名參選第一選區立委，後來國民黨徵召市議員蔡育輝。顏耀星是留日碩士，曾參選國代高票當選，後來在縣長蘇煥智任內出任工策會總幹事，卸任後即回歸家族企業工作，此次出馬有問鼎雄心。

第2選區有國民黨李武龍2號、民進黨郭國文3號、宗教聯盟王章記1號等3人。補選立委險勝的郭國文，選後相當積極經營地方、為民服務、爭取各項建設，選民認同度日漸升高；李武龍，曾任前台南縣議員、現任南縣區漁會理事長、現任台南市議員，父親則是前立委李和順、南縣縣議會議長，李武龍政治歷練豐富，其家族在地方上相當活躍，挾著豐沛的人脈資源參選，來勢洶洶，但日前發生疑遭人冒名涉入賄選疑案，受到影響，藍綠還有一番角力，鹿死誰手尚不得而知。

第3選區則有國民黨童小芸2號、民進黨陳亭妃3號、親民黨鄧秀寶4號、無黨籍陳西安1號等4人，其中陳亭妃是現任第9屆立委，民進黨中常委，曾任民進黨立法院黨團書記長，第7屆、第8屆立委，第14屆、第15屆、第16屆台南省轄市議員，基層實力在該選區無人可比，國民黨童小芸為台南市北區振興里里長，該選區無人願出馬挑戰陳亭妃，童小芸被國民黨徵名出馬，被外界稱「小蝦米對抗大鯨魚」，但童小芸參選後，選得十分認真，一步一腳印，獲得不少選民認同，知名度迅速提升，但與陳亭妃仍有差距。

第4選區包括圓黨温米樂2號、一邊一國行動黨林志文3號、國民黨林燕祝4號、民進黨林宜瑾6號、宗教聯盟林淑娟5號、無黨籍蔡明峰1號等6人，目前態勢仍是國民黨林燕祝、民進黨林宜瑾「2個女人的戰爭」，2人都是現任台南市議員，論基層實力、能力、好評度，兩人伯仲之間，所以競爭十分激烈，林宜瑾有民進黨全黨傾力支持，林燕祝相較「後台」較弱，但憑不屈不撓的靭性，選戰打到現在，仍有得拼。

第5選區有國民黨蔡淑惠4號、無黨籍林義豐2號、民進黨林俊憲3號、無黨籍陳致曉5號、安定力量李伯利1號、無黨籍吳炳輝6號等6人。林俊憲現任台南市立委，曾任台南市議員、民主進步黨發言人，是前行政院長賴清德子弟兵，除以國會第1名的立委之姿，訴之於選戰，也獲得賴清德全力加持，可說是實力雄厚。蔡淑惠是台南市議會第1、2屆議員、台南市議會第13、14、15、16屆議員，目前是台南市第3屆現任市議員，從基層幹起，前後擁有8屆議員的從政資歷，在台南市南區幾乎無人不曉，她生根地方、苦心經營，口碑佳，其基層實力非常紮實，對爭取連任勢在必得的林俊憲構成很大威脅。加上陳致曉教授近來動作頻頻，以「四問」林俊憲政策問題掀起話題，令林俊憲頗為困擾，而採冷處理，後續發展有待觀察。

第6選區為國民黨洪秀柱2號、台灣維新翁語含5號、民進黨王定宇4號、安定力量李晉豪1號、台澎國際法法理建國黨唐宇姮3號等5人。王定宇現為任立委，海派及英系成員，曾任台南市議會民進黨黨團總召集人，台南省轄市時期15、16屆市議員、第1屆直轄市台南市議員，以傳承陳唐山而選上立委，此次尋求連任，竟遇到自動請纓來台南市「艱困」選區參選立委的洪秀柱，實始料未及。

洪秀柱暱稱「小辣椒」，粉絲自稱「辣椒粉」，曾任中國國民黨主席、中國國民黨副主席、立法院副院長、立法委員等職，更一度獲得中國國民黨參加2016年中華民國總統選舉的代表權，也是中華民國百年歷史上首位女性執政黨主席，洪秀柱之前與台南市並無淵源，沒有人脈與地緣關係，但憑她一股「勇氣」，幾個月來深入第6選區各區各里，「無身段」親自向台南鄉親說明自己參選理念，並強調自己孤身一人，台南以後就是她的家，她現在就是台南人，逐漸獲得台南鄉親認同，令坐擁地利的王定宇不敢小覷，雙方繼續纏鬥，誰能勝出有待觀察。