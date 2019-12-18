台中四選區／黃馨慧：撥亂反正　張廖萬堅：孩子就是未來

▲黃馨慧不滿蔡政府主政不公不義，決定參選立委，撥亂反正。（圖／黃馨慧競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第4選區（西屯、南屯區）有8人角逐，其中以現任的民進黨籍張廖萬堅和國民黨籍黃馨慧實力最被看好，2人從政之路幾近雷同，同時進入議會，張廖連任5屆後選上立委，這次還是以「孩子就是未來」作為競選主軸，黃則是連任6屆後，認為在蔡英文主政下太多不公不義，決定出來撥亂反正，參選立委。

▲張廖萬堅以「孩子就是未來」作為競選口號。（圖／張廖萬堅競總提供）

張廖萬堅一直熱愛棒球運動和教育文化，自2007年起，每年都辦理陽光棒球夏令營，推廣運動風氣，此外，為了推動兒童閱讀及親子共讀，從2012年至今，陸續募集逾1萬5千本書，送給在地國中小學，藉由鼓勵親子共同閱讀、增進親子間的感情，也經常舉辦兒童劇團表演，培養兒童文藝氣息，4年任期爭取到3億多經費，改善學校軟硬體設備，上次以「孩子就是未來」競選主軸，這次持續使用。

張廖萬堅上午在眾多支持者陪同下前往抽籤，原本希望可以抽到和小英總統一樣的3號，結果是6號，他認為也是好兆頭，因為66大順，象徵順利連任，而且他太太姓「陸」，和6同音，也是個幸運數字。

這選區一直都是藍大於綠，直到2016年，張廖萬堅拿下10萬多票才得以翻盤，雖然有現任優勢，但也有中央執政包袱，例如公告地價調漲，導致西屯、南屯區地價稅大漲，招致民怨，以及年金改革、一例一休等問題，都讓張廖萬堅選情壓力大，不過，在勤跑基層加上問政形象良好的加持，以及黨內大咖如蔡英文、賴清德、蔡其昌、鄭文燦等人站台助講，都讓張廖連任信心大增。

連任6屆議員的黃馨慧在議會有溫暖待人的「二姐」之稱，也有嫉惡如仇的「俠女」封號，這次挑戰立委，就是看不慣民進黨執政荒腔走板，民怨四起的政策，因此推出的競選口號就是撥亂反正。

黃馨慧上午在抽籤會場外，利用紙箱疊起一座2人高的「謊言牆」，包括錯誤能源政策、惡修空汙法、罔顧公投與民為敵、網軍奧步帶風向等執政亂象，黃馨慧與勞工、婦女和青年代表，一起推倒「謊言牆」，誓言「撥亂反正」為民把關，創造民眾幸福。

黃馨慧6屆議員的選區都在西屯區，而立委選區多了南屯區，雖然是隔壁選區，但畢竟沒有長久經營，因此，除了靠南屯區同黨議員力挺之外，韓國瑜得票數若高，甚至當選總統的話，將是最大勝選關鍵。

8名參選人依號次分別是，中華統一促進黨李家葳、無黨籍陳志彬、國民黨黃馨慧、國會政黨聯盟楊書銘、台灣民眾黨張渝江、民進黨張廖萬堅、合一行動聯盟紀經儀、無黨籍林金連。

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