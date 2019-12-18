買飲料！阿姨龜速點4杯他怒：選完再排隊很難？　網護航：有些店家設計爛

▲手搖飲料店示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人的時間都很寶貴，最討厭的就是結帳時遇到兩光店員、或是慢吞吞的客人了。一名網友就嘆道，很多阿姨買東西時都不先選好再排隊點餐，而是到櫃檯才一樣一樣慢慢選，耽誤後方客人的時間。然而也有人對此表示，有的時候其實是因為店家「設計不良」，才會讓這種情況屢次發生。

一名網友在PTT八卦版上抱怨，他表示日前在飲料店時，遇到一位阿姨搶在他前面點餐，只見阿姨首先詢問「波霸奶茶是加奶精的嗎？」等到店員介紹完後，阿姨的目光又往菜單上鮮奶茶的部分掃，最後一來一往，阿姨總共慢慢點了4杯，卻也花了好幾分鐘的時間。

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原PO抱怨，阿姨不是一次點完，而是點完一杯才開始看下一杯要點什麼，點完之後才幽幽拿皮夾出來付錢；反觀輪到他時，直接就把30塊放在櫃台上，「綠茶無糖微冰」，速戰速決不浪費任何一秒，大嘆「看完menu才去排隊點餐很難嗎？」

▲ 隊伍已經排很長，如果又遇上動作慢吞吞的人浪費時間，真的會心死。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

貼文一出，鄉民們心有戚戚表示「真的很常遇到這種人」，「一堆白癡在浪費別人時間，問沒標的就算了，問一堆菜單有寫的還改來改去，根本北爛」、「還有卡在櫃檯翻菜單，排隊的時候都在幹嘛」、「台灣中年婦女跟中國大媽的盧小程度有拼」、「很想巴下去」。

不過也有人認為，遇到這種狀況也不能全然責怪消費者，原因是有些店家設計很爛，只有在櫃檯處有放置菜單，就意味著消費者在排隊的時候也不方便先做出選擇，只好到櫃檯再看，但可能就會耽誤到店家和後面排隊民眾的時間了。

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