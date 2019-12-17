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好市多推車「排隊等公車」世紀大逃亡！　在地人驚呼：從1排晉升2排了

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▲好市多推車「排隊等公車」世紀大逃亡！　在地人驚呼：從1排晉升2排了。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

▲推車也在等公車XDDD。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

網搜小組／周亭瑋報導

好市多各種三寶行徑時有所聞，而推車問題尤為猖狂。一名女網友日前在內湖店賣場附近的公車站，撞見整整兩排推車，彷彿成了放置據點，不禁替大老遠跑來「推車龍」的員工們抱不平。

女網友在「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文驚呼，「沒想到在距離Costco約500、600公尺的公車站，會有整整兩排推車，員工的服務範圍還真廣。」

請繼續往下閱讀...

▲▼好市多車格一位難求 民眾停迪卡儂還亂丟推車。（圖／翻攝自靠北好市多）

▲之前，一名好市多員工發文透露，他們每天都要去隔壁的迪卡儂拉推車回家。（圖／翻攝自靠北好市多）

對此，網友們不禁搖頭，紛紛回應「台灣人真的不意外」、「實在有點誇張」、「好可憐的員工」、「只要有人丟了第一台，就會有第二台然後整排」。另外，po文也釣出去過內湖店的朋友，直呼「哇，已經從一排晉升到兩排了」、「舊宗路才有此情景」、「據說，最遠可以過堤防，到河濱公園」。

而不少會員則感慨，「很多分店都有這個問題，例如台中店的推車都會大量出現在隔壁迪卡儂的停車場呢」、「上次看有人只買一小袋，也是放推車上推到公車站，無言」、「台灣民眾的正常水準啊，台中好市多也是一堆人都放在對面迪卡儂」。

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