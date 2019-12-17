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日本人疑惑台灣人對「政治超狂熱」　網曝「必須狂熱」的悲哀真相

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▲▼韓國瑜17日鳳山造勢。（圖／ETtoday）

▲台灣人對於政治非常狂熱，讓日本人感到疑惑。（圖／ETtoday）

記者林彥臣／綜合報導

台灣的總統大選在即，台灣人對於政治狂熱的程度，也讓許多長期旅居在台灣的日本人留下深刻的印象，就有網友在PTT八卦板發文指出，有日本人疑惑台灣人為什麼對政治麼狂熱，引發網友的熱烈討論，有人認為台灣的國情讓國民必須對政治狂熱，也有人認為日本人對政治冷漠的態度才奇怪。

網友發文指出，有日本留學生接受電視訪問表示，發現台灣人特別對政治很狂熱，連學生平常都會聊政治，反而日本年輕人覺得政治是老人在管的，有沒有日本人對此感到疑惑的八卦？

許多網友表示台灣的處境讓台灣人不得不對政治狂熱，「台灣投錯票就亡國了，怎麼可以不狂熱」、「因為台灣隨時會被侵略，不狂熱不行」、「日本沒有被別國併吞的危機啊」、「台灣政治亂象一堆 你不管他只是更糟」、「台灣這種政治環境年輕人關心政治才是正常的，因為有太多事情需要改變」、「台灣每次大選都是保衛台灣的關鍵時刻，一走錯就會萬劫不復，謹慎是必然的」。

12萬人包圍日本國會「反安保法」　全國100萬人同時上街（圖／達志影像／美聯社）

▲「安保法」議題算是近年來少數讓日本人走上街頭的社會運動（圖／達志影像／美聯社）

但也有對於日本人對於政治冷感的態度感到不以為然，「日本年輕人靠杯老人的時候就知道政治重要」、「本人寧願給老人宰割也不願出來改變現狀，階級意識限制了他們的想像和希望」、「日本就是年輕人不關心政治啊 才會失落25年」、「日本以前有一起很大的社運被壓下後就從此政治冷感了」、「日本人才奇怪，放棄自己的權利，讓別人決定」、「日本人覺得被壓榨都是自己不努力在政治素養上甚至比南韓還落後」、「日本人冷感才奇怪+1，何況隔壁有敵國」。

▲▼日本首相安倍。（圖／路透）

▲有網友推測，日本人對政治冷感，跟怎麼選都是自民黨執政有關。圖為日本首相安倍晉三。（圖／路透）

據了解，2017年，日本眾議院大選，選舉投票率為53.68%，2014年眾議院大選投票率52.66%，2012年眾議院大選59.32%，等於近三次大選投票率都不到6成，相較於歐洲的已開發國家70%-80%的投票率，日本人對政治的關心度在工業化國家幾乎是最低的。

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