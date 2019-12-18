剛出社會賣保險「新鮮人月領45K」掀討論！20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

▲保險業務員收入穩定嗎？讓許多民眾感到好奇。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

財經中心／台北報導

社會新鮮人若想要在工作上賺較多的錢，想到的或許是從事業務人員。PTT上就有網友詢問，看到身邊的同學剛出社會就去賣保險，看起來「全身行頭」，還聽說工作不到一年，薪水就可以領到45K，「保險業真的那麼好賺嗎？」

這名網友在PTT八卦板上針對保險業收入詢問，他說，自己剛出社會，正就職於土木業，不過存錢存得十分掙扎，反觀自己同年級剛出社會就賣保險的同學，卻看起來全身行頭，限時動態很常發新手錶、新手機，不然就是高調宣布被派去哪，也很常發表努力正向的文章，更有學長做沒幾年就當上區經理。

原PO說，聽說保險業務員剛出社會，工作不到一年，薪水就可以到45K，「是不是真的有那麼好賺啊？好羨慕QQ」立即引起多數網友留言回覆。網友們紛紛留言：「好賺啊，而且有被動收入」、「剛入行要很拚」、「我國中正妹女同學，業績超不錯」。

不過也有網友表示：「很吃銷售能力，不是隨便一個就能賺」、「認真回、越來越難賺喔，降佣加上一堆商品被法規限縮，真的不容易」、「轉其他業務也快」、「最好賺的就是第一年啊，等緣份做光就不好賺了」。

▲PTT網友詢問保險業務待遇。（圖／翻攝自PTT）

針對保險業求職情形，擁有20多年資歷、保險業務資深主管向《ETtoday新聞雲》記者透露，過去也跟著主管及通訊處的訓練課程，了解保險核心價值及各種保單條款商品內容，然而，每月業績考核及收入是來自成功推銷的每張保單的佣金，如果業務員獨自扛起家庭經濟，就必須要努力推銷保單商品，為客戶創造購買保險動機及價值。

「我開始反思，如果自己的收入來源並非依賴保單佣金時，那我還能夠做什麼？」這名資深業務表示，從專職保險業務員持續推銷保單，如今嘗試學習做財務規劃師，自己的財富隨著時間穩定成長，也開始學習了解上市櫃公司財報表，大量閱讀各種經濟工商發展研究文章及財務資訊，從股票、基金、房地產等多樣化金融理財工具裡成就收入的管道。

資深業務指出，學習如何承擔風險，花時間投資自己，運用股利、股息收入帶來獲利，還可以分享實務操作經驗給親友及保戶，而非只是單靠工作加班、額外兼差、或低利率存款來為自己賺幾桶金。

業務員在賣保險的同時，多半主動學習使用股票等多種金融理財工具，不被每月業績逼著只能賣保單維生。對保險業而言，「財富自由」不是一直挖客戶財庫買保單，而是與客戶同時成長，學習全方位規劃理財。