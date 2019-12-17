　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看美國影集！好奇一查最低薪資…換算台幣「最高56K」　網點破關鍵：很正常

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）

▲原PO查美國最低薪資，發現換算台幣等於一個菜鳥碩士的薪水。（示意圖／記者陳亭伃攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

薪資話題總能引起討論，一名網友就發文，說他看一個美國電視喜劇的時候，看到某個橋段在說只要學會powerpoint就可以被派去做文書工作，薪資每小時20鎂。原PO一個好奇，就查了美國最低薪資，結果讓他驚呼，因為換算台幣「等於一個菜鳥碩甚至博的薪水」，讓他好奇「美國最低薪資怎麼那麼高啊？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「美國最低薪資怎麼那麼高啊？」文中表示，他看該美國電視喜劇的時候，「第一季某一集，有一個橋段是說，只要學會powerpoint就可以被分派去做文書工作，薪資竟然開每小時20鎂？！」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲求職者在應徵前應注意招聘單位的薪水門檻在哪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO好奇為什麼美國最低薪資那麼高。（示意圖／Pixabay）

原PO好奇之下，就Google了美國最低薪資，「雖然沒有到20鎂那麼誇張，但也有7.25到10.74鎂，如果一天工作8小時，每個月工作22天，換算台幣就是38k～56k」，大約等於一個碩士新鮮人甚至博士的薪水，「美國基本薪資怎麼可以這麼高啊？」

看到貼文後，網友紛紛留言，「物價差很多」、「住大城市你56K很難生活」、「生活水平也高啊」、「你知道美國抽稅幾乎快50%嗎」、「物價是三倍妳參考一下」、「你跟房租比就知道你活不活得下去啦！舊金山時薪15鎂，單人公寓3000鎂/月，年薪10萬鎂的在舊金山只能當遊民好嗎？」

也有人表示，「我就住北美洲，老實說這裡有工作還是生活好，電器、衣服都很便宜，房租貴了一點就是」、「不要再誤導物價高好嗎？最便宜糧食就美國產的」、「我們州薪水不用州稅，公司最低領3萬5，房價很低，物價跟台北差不多」、「說美國物價高的有沒有去逛過美國超市跟costco啊？」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
即／汐止遊覽車轉彎輾過少女　左臂壓輪下「血肉模糊」急送醫
北部高溫「暴跌6°C」時間點曝！越晚下雨機率越高
基隆廟口驚見「熊貓警車」！神眼網友看出真相：都要罰900
盤古蟾蜍毒性似「毛地黃」　下肚速發4症狀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

善耕365／國片導演曾禎無私挺公益　逼哭百位心智障礙者與爺奶志工

社福團體合作辦義診義剪　守護街友健康煥然一新

比利時駐馬大使　在花蓮靜思精舍體驗修行生活

跑得比中央腳步快！　中市府研擬電子煙自治條例明年送議會

妹子內用「玩筷子」挑超久　老闆想問：求籤嗎？網一看曝恐怖真相

北部一夜變天！明高溫「暴跌6°C」　氣象局曝雨區：越晚下雨機率越高

看美國影集！好奇一查最低薪資…換算台幣「最高56K」　網點破關鍵：很正常

連卵都有劇毒！吃蟾蜍「五毒一死」　醫生：煮過還是很危險

全球百大DJ在南台灣！連續7小時電音轟炸高雄　給你最嗨「白色耶誕嘉年華」

台中捷運延伸案遭退⋯林佳龍要「主動協助地方」加快程序

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

超違和！特勤吳彥祖護衛韓國瑜　眼神高冷...騎著木馬「上上下下」

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

善耕365／國片導演曾禎無私挺公益　逼哭百位心智障礙者與爺奶志工

社福團體合作辦義診義剪　守護街友健康煥然一新

比利時駐馬大使　在花蓮靜思精舍體驗修行生活

跑得比中央腳步快！　中市府研擬電子煙自治條例明年送議會

妹子內用「玩筷子」挑超久　老闆想問：求籤嗎？網一看曝恐怖真相

北部一夜變天！明高溫「暴跌6°C」　氣象局曝雨區：越晚下雨機率越高

看美國影集！好奇一查最低薪資…換算台幣「最高56K」　網點破關鍵：很正常

連卵都有劇毒！吃蟾蜍「五毒一死」　醫生：煮過還是很危險

全球百大DJ在南台灣！連續7小時電音轟炸高雄　給你最嗨「白色耶誕嘉年華」

台中捷運延伸案遭退⋯林佳龍要「主動協助地方」加快程序

善耕365／國片導演曾禎無私挺公益　逼哭百位心智障礙者與爺奶志工

86%國人菜吃太少！營養師揭長期「5疾病上身」：水果取代不了

超有感！安裝「洗澡神器」電費帳單省6千　暢快沖澡心情不再壓力山大

被政治耽誤的歌手！台中正副議長首次同台高歌　下次換市長唱

社福團體合作辦義診義剪　守護街友健康煥然一新

比利時駐馬大使　在花蓮靜思精舍體驗修行生活

療癒奶音發聲！小月月「10秒凹屋2次」　眼尖網一看：糟了

罷韓遊行陳其邁賣關子不說　談到韓國瑜還是超怒：市長不是跳板

自地委建需求增　安信建經「全案管理」件數年增2成

星展銀拚雙語分行　總座林鑫川借鏡新加坡打造「三接銀行」

生活熱門新聞

涉掏空遠航22億　張綱維藏錢處曝光

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

金門縣長見星宇求支援！　星宇航空正式回應了

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

今飆29度周三一早變天　跨年前有強冷空氣？專家說話了

小資女被催買股票！網喊0056專家搖頭

星宇擴大招空、地勤！起薪曝光

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

妹子堅持付現！　外送哥下秒懊悔：憑實力單身

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾

剖開養1年的豬「年終爽賺3支iPhone 11」

玩水上甜甜圈遭拋飛　他重摔海面癱瘓

更多熱門

相關新聞

冬至快到…他想試新口味湯圓　網竟推草莓

冬至快到…他想試新口味湯圓　網竟推草莓

一年一度的冬至即將到來，不少人家裡已經買好冷凍湯圓準備著，而今年最特別的，就是各廠商推出的新口味，像是雞蛋布丁、草莓煉乳湯圓等等。一名網友就在PTT發文，說冬至快到了，想知道大家都買什麼口味，並說家人只接受花生跟芝麻，「他們說新口味看起來都很噁XD 我是覺得蠻新鮮的啊！」

中短程核飛彈若進駐台灣，美軍會有戰略迴旋空間？

中短程核飛彈若進駐台灣，美軍會有戰略迴旋空間？

妥善運用停火期，兩國才能製造雙贏

妥善運用停火期，兩國才能製造雙贏

中俄提議解除聯合國對北韓制裁

中俄提議解除聯合國對北韓制裁

美眾院司委會發表「彈劾條款報告」

美眾院司委會發表「彈劾條款報告」

關鍵字：

薪資薪水美國物價PTT

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

游否希首回應古拉：我當時才領2萬

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

Keanna忍痛懷孕！謝和弦反心疼莉婭整型「躺2周很辛苦」

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

愛犬骨灰燒成琉璃　出現黑白狗臉

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

被迫失業　員工輾碎3000支iPhone

即／台北市長選舉官司　丁守中敗訴確定

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面