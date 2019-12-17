看美國影集！好奇一查最低薪資…換算台幣「最高56K」　網點破關鍵：很正常

▲原PO查美國最低薪資，發現換算台幣等於一個菜鳥碩士的薪水。（示意圖／記者陳亭伃攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

薪資話題總能引起討論，一名網友就發文，說他看一個美國電視喜劇的時候，看到某個橋段在說只要學會powerpoint就可以被派去做文書工作，薪資每小時20鎂。原PO一個好奇，就查了美國最低薪資，結果讓他驚呼，因為換算台幣「等於一個菜鳥碩甚至博的薪水」，讓他好奇「美國最低薪資怎麼那麼高啊？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「美國最低薪資怎麼那麼高啊？」文中表示，他看該美國電視喜劇的時候，「第一季某一集，有一個橋段是說，只要學會powerpoint就可以被分派去做文書工作，薪資竟然開每小時20鎂？！」

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▲原PO好奇為什麼美國最低薪資那麼高。（示意圖／Pixabay）

原PO好奇之下，就Google了美國最低薪資，「雖然沒有到20鎂那麼誇張，但也有7.25到10.74鎂，如果一天工作8小時，每個月工作22天，換算台幣就是38k～56k」，大約等於一個碩士新鮮人甚至博士的薪水，「美國基本薪資怎麼可以這麼高啊？」

看到貼文後，網友紛紛留言，「物價差很多」、「住大城市你56K很難生活」、「生活水平也高啊」、「你知道美國抽稅幾乎快50%嗎」、「物價是三倍妳參考一下」、「你跟房租比就知道你活不活得下去啦！舊金山時薪15鎂，單人公寓3000鎂/月，年薪10萬鎂的在舊金山只能當遊民好嗎？」

也有人表示，「我就住北美洲，老實說這裡有工作還是生活好，電器、衣服都很便宜，房租貴了一點就是」、「不要再誤導物價高好嗎？最便宜糧食就美國產的」、「我們州薪水不用州稅，公司最低領3萬5，房價很低，物價跟台北差不多」、「說美國物價高的有沒有去逛過美國超市跟costco啊？」

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