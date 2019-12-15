爸捐肝+骨髓都治不好…5歲兒落淚「別救我了」：媽媽再生個寶寶吧　就不用天天哭

▲男童生病後與原本的模樣天差地別。（圖／翻攝自青流視頻，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸5歲男童王啟銘今（2019）年初突然肝臟衰竭、全身發黃，即便接受爸爸捐出的肝和骨隨仍無法痊癒，不久更爆發罕見的併發症，讓爸媽每天都痛心地以淚洗面。男童看見家人不斷為自己煩惱，便哭著向媽媽求說，「我們回家吧，今年我們回家過年好嗎？花錢太多，妳再生一個寶寶，就不用天天哭了。」讓病房內所有人再次淚崩。

據《人民網》報導，事發在河北省保定市，王啟銘今年春節時突然全身發黃，醫師診斷後證實是肝功能異常；當時爸爸以為只要捐出自己的肝臟，就可以順利救回孩子，沒想到兒子才出院不到1個月後又開始發燒，身上更是長滿皮疹。醫師表示，男童罹患了急性移植物對抗宿主疾病，這種病十分罕見，通常發生在移植後早期，死亡率相當高。

由於王啟銘的肝臟來源是爸爸，為了讓男童體內不再排斥外來肝臟，只好再由父親獻出骨髓挽回性命；不料完成骨髓移植後，王啟銘很快又出現了新的併發症和感染疾病，不僅全身長滿紅黑色的疹子、膚色也變得更黝黑、口腔甚至出現潰瘍情況，只要稍稍觸碰就會讓他痛苦萬分。

▼爸爸捐出自己的肝和骨隨，只為孩子活命。（圖／翻攝自青流視頻）

另外，長期服用類固醇藥物讓王啟銘身體逐漸發胖，與生病前活潑開朗的樣子判若兩人。據悉，王啟銘在第一次看到自己的模樣時，當場嚇得哭了，還大哭大鬧地說自己變成了「醜八怪」；不過久而久之，對於逐漸衰退變醜的外表，他早已沒了感覺。目前王啟銘的醫藥費已經耗費近200萬元人民幣（約新台幣860萬元）。

王啟銘知道爸媽為了他的病軀付出許多，因此落淚地向媽媽說，「媽媽咱們回家吧！回家妳和爸爸再生一個小寶寶，不要再為我花錢了，花得太多了。今年我們回家過年好嗎？就不用天天哭了。」這話讓媽媽心疼又不捨，「作為一個5歲的孩子，他心裡其實什麼都懂。」

▼爸爸坦言，孩子醫藥費逐漸增加。（圖／翻攝自青流視頻，下同）

主治醫生透露，王啟銘並非沒有痊癒希望，只是因為情況較一般孩童嚴重，需要較多時間治療，花費也偏高，才會讓孩子出現憂鬱心理。不少網友看完後紛紛表示，「已經捐錢了！拜託一定要康復啊」、「我看了忍不住鼻酸，父母更多的是無奈啊」、「這個孩子太懂事了，希望社會有關組織可以幫幫他們」、「父愛如山，孩子要加油堅強！」、「再生一個寶寶也不是你了，爸媽肯定不捨得」。

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