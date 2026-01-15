　
激戰到一半突嘴歪臉斜！22歲嫩妹「雙腳發黑」　醫驚：再慢就截肢

年輕女子突發嘴歪、雙腿發黑，送醫竟查出心臟腫瘤作祟。（示意圖／Pixabay）

▲女子床戰到一半突嘴歪、雙腿發黑，送醫竟查出心臟腫瘤作祟。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台北一名年僅22歲的女子，日前與男友發生親密行為時突然感覺身體不適，不但臉部扭曲、語言異常，隔天更出現雙腿發黑、失去知覺。送醫後，醫師一度判定為急性中風，沒想到進一步檢查才發現，元凶竟是藏在心臟裡的一顆良性腫瘤。這場從小症狀演變成生死關頭的醫療驚魂，讓醫師直言：「再晚一步，可能真的保不住雙腿。」

心臟外科醫師陳沂名在節目《醫師好辣》中分享這名22歲女子的緊急醫療案例。這名年輕女子近日在與伴侶發生親密行為時，突然出現失控症狀：臉部歪斜、反應異常，伴侶原先以為是玩笑，但很快意識到情況不對，急忙送她前往醫療院所。

當時女子送醫時間剛好落在中風治療的關鍵窗口期內，醫療團隊即刻施用血栓溶解療法，幫助排除腦內阻塞物，使患者原發症狀獲得緩解，臉部歪斜與肢體無力等現象逐漸改善，隨後轉入重症觀察病房追蹤。然而，女子才剛踏過第一道難關，隔日卻出現更嚴重變化：雙下肢皮膚變黑並失去感覺。醫療人員覺得這並非一般中風後的典型現象，遂安排進一步影像學檢查，發現其腹部以下的主要動脈大部分已堵塞，顯示血流遭嚴重阻礙，需要緊急處置。

心臟外科醫師接手後分析認為，22歲如此年輕，卻連續出現不同部位的血管栓塞實屬罕見，懷疑血塊源頭可能與心臟內部病灶相關。後續利用心臟超音波檢查，果然在患者左心房發現一顆尺寸達6至7公分的良性腫瘤，俗稱黏液瘤。

醫師研判，這顆腫瘤會隨心跳而擺動，在先前發病時可能因身體活動幅度較大而引發腫瘤擺動加劇，導致其表面或周圍產生血塊並脫落，血塊隨血流分別阻塞腦部及下肢動脈，釀成一連串的血管意外。

醫療團隊隨即替患者施行心臟手術，將黏液瘤完整切除，同時處理下肢阻塞的血管，恢復血流通暢。醫師指出，若未及時介入，血管阻塞狀況可能持續擴大，最壞情況恐導致組織壞死甚至截肢。

術後詢問病史時，女子透露過去在運動時曾出現胸悶感，但因年輕且無其他明顯症狀，未曾就醫。這次的突發事件才意外揭露心臟內長期累積的健康風險。相關專家提醒，不論年齡大小，如出現突發性臉部不對稱、下肢無力、皮膚顏色異常等症狀，務必提高警覺，盡快就醫評估，以免延誤急性病情。

8小時手術都沒休息！釣出大批醫護現身解答

「醫護人員跟執刀醫生，真的都不休息吃飯嗎？」一位媽媽分享，她的孩子剛動了8小時的手術，沒想到主刀醫師向家屬說明完成果後，立刻又趕往下一台刀，讓她忍不住好奇，醫師與醫護人員在這麼漫長的手術過程中，是否真的沒有休息和吃飯。貼文一出，引來大批醫護人員現身說法。

主計處公布3大最賺行業　「這產業奪冠」月薪破7萬

「5顆花生湯圓吃3顆」剩多少？寫2被改錯引困惑

他怒轟「北捷這2站」轉乘太崩潰！大票人共鳴

4星座「神秘磁場」高頻爆發

