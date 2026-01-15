解放軍大清洗旨在清除苗華勢力　效忠擺第一成未來戰略執行隱憂

▲大陸前中央軍委委員苗華涉嚴重違紀違法，遭停職檢查。（圖／翻攝中國軍網）

記者任以芳／台北報導

大陸解放軍近期進行多次內部高層大清洗，台灣學者分析此舉旨在徹底清除前中央軍委委員苗華苗華的跨軍種勢力，整肅浪潮更波及中央軍委副主席張又俠舊勢力。揭仲認為，解放軍上將幾乎被清空，繼任人選以跳躍式接任且以「效忠」為首要標準，將削弱共軍未來2至3年應對突發事件的協同執行力。蔡文軒則認為，這是獨裁體制下的「保衛者困境」，領導人寧可忍受軍隊暫時不會打仗，也要確保個人權力絕對安全。

政大國關中心、東亞所與中共雜誌研究社於今15共同日舉辦「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」，中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒、國防安全研究院委任服研究員揭仲、政大國關中心兼任研究員劉復國等人，針對解放軍近期大量清洗高階將領以及整肅軍中貪腐有不同分析與看法。

針對近期大陸軍方將領異動，國防安全研究院委任服研究員揭仲指出，雖然軍改後除非中央軍委授權，任何高級將領皆無法私自調動規模以上部隊，但前中央軍委政治工作部主任苗華的經歷極為特殊。

針對清洗解放軍高層，揭仲直言，「我覺得主要目的是要把苗華的影響力徹底清除掉。」苗華是除了領導人以外，唯一具備跨軍種、跨機構影響力的將領，其影響力遍及各軍種司令員、政委以及中央軍委職能機關的高階人事任命。

▲針對解放軍清洗高層，揭仲直言「我覺得主要目的是要把苗華的影響力徹底清除掉。」（圖／記者任以芳攝）

揭仲進一步分析，「也許有人說服習近平，認為苗華的存在變成對他的一個隱患，甚至可能告訴他發生了一些事，讓他覺得苗華以及東南幫必須清理，必須把他的影響力徹底的清除。」

再來，揭仲觀察到整肅浪潮已擴及中央軍委副主席張又俠，在中共四中全會結束後，有三人曾任職於沈陽軍區或成都軍區，包括由陸軍轉任的海軍代理政委、武警司令員及原陸軍副司令員高階將領，都是張又俠密切的老部下和親信相繼消失或接受調查。

針對解放軍近期頻繁的高層人事清洗，揭仲分析指出，雖然高層異動劇烈，但共軍在台灣周邊地形的「戰場經營」與「灰色地帶行為」沒有太大變化。主因在於前總統蔡英文任內，中央軍委已逐步將東部戰區的例行演訓授權予戰區自行規劃執行，其幕僚人員已形成成熟的作業模式，因此常態性任務受將領更迭的影響相對有限。

但是，大規模清算對解放軍整體戰略還是有衝擊。揭仲認為，首先，此波清洗範圍極廣，上將幾乎被清空，目前僅存4位。舉例，目前海軍司令部負責日常事務的參謀長，在2024年底僅為少將副司令員，這種「跳躍式」提拔顯示接替者的專業經驗普遍低於前任。

再者，揭仲繼續分析，此次清洗核心動機在於徹底清除苗華勢力，「選拔繼任人選的時候，對習近平的效忠可能成為最重要的標準，而非專業程度。」

「未來2至3年內，共軍處理例行計畫以外，沒有辦法事先預期重大突發事件的能力受到影響，比如大型的天災，或需要對境外做武器投射。」揭仲進一步預測，習近平軍事改革之後，共軍要大規模動員執行任務，不會出現一個單位來執行，必須需要好幾個單位的合作「才有膽子才能把事情辦好。」在這種狀況之下，預料幾乎這些單位指揮領導人員，通通是資歷比較不足的狀態。

中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒則分析，針對去年開始解放軍將領遭大規模清洗，這是獨裁體制下的「保衛者困境」。

正如1930年代史達林對蘇聯紅軍的侵蝕，獨裁者面臨兩難，軍隊戰鬥力過強可能威脅其個人安全，削弱戰鬥力雖會增加國防風險，卻是獨裁者在確保自身權力絕對安全下的「理性選擇」。個人權力的威脅感如果高於對台作戰能力的考量，寧可忍受軍隊暫時「不會打仗」，也不願承擔將領擁兵自重的風險。

▲政大國關中心兼任研究員劉復國。（圖／記者任以芳攝）

政大國關中心兼任研究員劉復國則指出，大陸軍事將領頻繁被拔除又換人的幕後原因極其複雜。去年暑假前外界曾盛傳領導人身體狀況不佳或內部鬥爭嚴重，甚至有北戴河會議將發生變局的謠言，但進入四中全會後局勢卻顯現不同面貌。

劉復國認為，目前軍方高層異動的真正動機仍有待研究界進一步彙整多方資訊與蛛絲馬跡，才能深入剖析其內部權力傾軋的實況。