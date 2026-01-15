Trip.com母公司「攜程」涉壟斷遭陸官方調查！股價崩了

▲大陸在線旅遊平台攜程。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸市場監管總局14日宣布，對攜程集團涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。消息也導致攜程股價重挫，14日在美股大跌17%、15日在港股低開15%。

市場監管總局的公告發出後，攜程隨後發出公告表示，公司將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。目前，公司各項業務均正常運行，將一如既往地為廣大用戶和合作夥伴提供優質的服務。

事實上，攜程去年多次被大陸各地的市場監管部門約談，8月，貴州省市場監督管理局約談包括攜程在內的多家涉旅平台企業，指出其存在「二選一」、利用技術手段干預商家定價等行為；9月，鄭州市市場監督管理局對攜程旅行網運營主體進行行政約談，該平台存在利用服務協議、交易規則和技術手段對平台內經營者的交易及交易價格進行不合理限制的問題。

去年11月，雲南省旅遊民宿行業協會指出，攜程等個別OTA（在線旅遊）平台利用其市場支配地位，對雲南民宿行業實施了包括但不限於「二選一」霸王條款、單方面隨意漲傭、設置不公平交易條件、屏蔽流量等不正當競爭行為。

相關消息也導致攜程股價重挫，14日在美股大跌17%、15日在港股低開15%。

攜程是全球最大的線上旅遊平台之一，服務覆蓋全球多個國家和地區，旗下擁有多個旅遊品牌，包含Ctrip、去哪兒、Trip.com與Skyscanner等。