大陸 大陸焦點 特派現場

Trip.com母公司「攜程」涉壟斷遭陸官方調查！股價崩了

▲▼大陸在線旅遊平台攜程。（圖／CFP）

▲大陸在線旅遊平台攜程。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸市場監管總局14日宣布，對攜程集團涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。消息也導致攜程股價重挫，14日在美股大跌17%、15日在港股低開15%。

市場監管總局的公告發出後，攜程隨後發出公告表示，公司將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。目前，公司各項業務均正常運行，將一如既往地為廣大用戶和合作夥伴提供優質的服務。

事實上，攜程去年多次被大陸各地的市場監管部門約談，8月，貴州省市場監督管理局約談包括攜程在內的多家涉旅平台企業，指出其存在「二選一」、利用技術手段干預商家定價等行為；9月，鄭州市市場監督管理局對攜程旅行網運營主體進行行政約談，該平台存在利用服務協議、交易規則和技術手段對平台內經營者的交易及交易價格進行不合理限制的問題。

去年11月，雲南省旅遊民宿行業協會指出，攜程等個別OTA（在線旅遊）平台利用其市場支配地位，對雲南民宿行業實施了包括但不限於「二選一」霸王條款、單方面隨意漲傭、設置不公平交易條件、屏蔽流量等不正當競爭行為。

相關消息也導致攜程股價重挫，14日在美股大跌17%、15日在港股低開15%。

攜程是全球最大的線上旅遊平台之一，服務覆蓋全球多個國家和地區，旗下擁有多個旅遊品牌，包含Ctrip、去哪兒、Trip.com與Skyscanner等。

01/13 全台詐欺最新數據

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊
曾總親揭！「美職兩大戰力」228報到

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新疆前網紅女縣長墜馬疑身亡 曾穿大紅披風雪原策馬推廣旅遊

新疆前網紅女縣長墜馬疑身亡 曾穿大紅披風雪原策馬推廣旅遊

曾因雪原策馬推廣新疆旅遊而走紅網路的新疆昭蘇縣前副縣長賀嬌龍，近日傳出因意外事故不幸離世，消息引發各界關注。有消息稱，賀嬌龍是在工作過程中發生墜馬意外，經搶救後仍宣告不治，不過，也有當地工作人員透露，賀嬌龍仍在醫院救治中。其生前致力於文旅推廣與農產品品牌建設，還曾因馬上英姿迅速圈粉，提振地方觀光旅遊，形象深植人心。

攜程trip旅遊

