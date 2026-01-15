溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，下周二強冷空氣抵達，下周三至下周五強冷空氣盤據，目前歐洲模式模擬的強度，符合強烈大陸冷氣團定義，本島平地最低氣溫約降至8度左右，但由於濕冷，感覺會更冷。

▲吳德榮表示，最新氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓將於今日下午2時發展成輕颱洛鞍。（圖／NOAA）



今明早晚仍很冷

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周五各地晴朗穩定，白天陽光下暖如春，但因夜間輻射冷卻效應強，早晚仍很冷，日夜溫差很大，仍應注意穿著調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六至下周一西半部晴朗，白天仍偏暖，夜間輻射冷卻減弱，低溫略回升；周六起東半部水氣增多，有局部短暫雨；下周一晚起，北部亦轉有局部短暫雨的機率。

▼吳德榮指出，最新歐洲模式系集模擬顯示，洛鞍迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象。（圖／翻攝weathernerds）

下周二強冷空氣到

吳德榮提醒，下周二強冷空氣抵達，氣溫驟降，北台越晚越濕冷，北部、東半部有局部雨；下周三至下周五強冷空氣盤據，北台濕冷，中南部早晚也偏冷，北部、東半部有局部雨；下周六白天起，冷空氣漸減弱。

吳德榮指出，目前歐洲模式模擬的強度，當氣溫降至最低時，比上波寒流弱，也僅符合強烈大陸冷氣團定義（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫約降至8度左右，但由於濕冷，感覺會更冷。

今年首颱估將生成不影響

吳德榮表示，最新氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓將於今日下午2時發展成輕颱洛鞍，向西北前進，轉北再轉偏東，逐漸迴轉。

吳德榮提到，最新歐洲模式系集模擬顯示，洛鞍迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象，將保持「1月颱不侵台」的紀錄；但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間，降雨也更明顯。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

