大陸 大陸焦點 特派現場

不只黃金！白銀也在瘋漲　杭州民眾花135萬掃15公斤銀磚

▲15公斤重的白銀磚。（圖／翻攝極目新聞）

▲15公斤重的白銀磚。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

全球黃金價格攀高之際，白銀漲勢同樣引起市場注意。白銀現貨價格連日刷新歷史高點，杭州珠寶與收藏市場出現大額進場案例，有民眾一口氣買下15公斤銀磚，投入金額換算後逾百萬元新台幣。不過，在金銀價格急漲的同時，交易所已連續調整保證金機制，市場也多次出現劇烈回檔，風險同步升高。

▲杭州白馬珠寶市場商鋪販賣的白銀投資商品。（圖／翻攝極目新聞）

▲杭州白馬珠寶市場商鋪販賣的白銀投資商品。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，黃金和白銀近期雙雙來到了歷史高位。昨天，現貨黃金（倫敦金現）盤中最高逼近4640美元/盎司，而連續三天創新高的白銀，首次突破90美元/盎司。近日，有人花30多萬元人民幣在杭州白馬珠寶市場扛走了一塊15公斤的銀磚。

杭州白馬珠寶市場近期人潮明顯增加，雖以購買黃金為主，但白銀詢問度同步攀升。商戶表示，100克至1公斤的投資銀條皆有現貨，日前有顧客一次買走15公斤白銀磚，總價逾30萬元人民幣（約135萬元新台幣），顯示實體白銀需求明顯升溫。

▲中國龍紀念銀幣。（圖／翻攝極目新聞）

▲中國龍紀念銀幣。（圖／翻攝極目新聞）

白銀價格上漲也帶動紀念幣與收藏市場行情。大陸收藏人士指出，中國龍銀質紀念幣與熊貓銀幣近期頻繁調價，部分品項在短時間內出現數倍漲幅，甚至在二級市場被炒高至萬元人民幣以上，價格已遠離原始發行水準。

不過，在價格急漲的同時，市場風險亦逐步累積。公開資訊顯示，芝加哥商品交易所近日再度調整貴金屬期貨保證金計算方式，改採按合約名義價值比例計算，白銀保證金比例提高至約9%，為近月來第五度全面調整。

▲大陸2026年版熊貓銀幣。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸2026年版熊貓銀幣。（圖／翻攝極目新聞）

市場人士提醒，白銀價格波動一向劇烈，過往也曾在短時間內出現大幅回檔。去年底白銀單日一度急跌近9美元，顯示漲勢背後伴隨高度風險，投資人若追高進場，須留意價格快速反轉套牢的可能性。

「築地市場是不是有結界？」一名網友表示，看到一串和牛賣5000日圓、一碗海鮮丼要6000日圓，結果走五分鐘到東銀座卻只要1000多日圓。文章引發網友們共鳴，「築地是觀光客專用市場」、「白天版士林夜市」；不過旅日達人林氏璧指出，當地其實有平價老店，只要避開專宰外國人的攤位，就能吃到實惠料理。

