　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「棋聖」聶衛平病逝　曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

▲大陸「棋聖」聶衛平病故，享壽73歲。（圖／翻攝中國青年報）

▲大陸「棋聖」聶衛平病故，享壽73歲。（圖／翻攝中國青年報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸圍棋界傳來噩耗，被譽為「棋聖」的九段棋手聶衛平昨（14）日於北京辭世，享壽73歲。聶衛平曾以中日圍棋擂台賽十一連勝震撼棋壇，打破日本長期壟斷圍棋界，並成功帶起大陸民間圍棋風氣，掀起影響深遠的「聶旋風」，一舉改寫大陸圍棋歷史，也成為一代人心中的精神象徵。

《中國青年網》報導，1月15日，「棋聖」聶衛平之女聶雲菲發佈訃告：聶衛平先生因病醫治無效，於2026年1月14日晚22時55分與世長辭，享壽73歲。

▲大陸「棋聖」聶衛平病故，享壽73歲。（圖／翻攝中國青年報）

公開資訊顯示，聶衛平1952年出生於河北深縣，自幼在北京接觸圍棋，後接受系統訓練，逐步嶄露頭角。1960年代，他在兒童圍棋賽嶄露鋒芒，拜大陸國內頂尖棋手為師，正式踏入職業棋壇。

1970年代中後期，聶衛平在全國賽事中毫無敵手，1975年全運會十四連勝奪冠，其後數年間幾乎橫掃國內重要賽事。1979年前後，他連奪多項大賽冠軍，被視為大陸圍棋界由前輩棋手世代轉換的重要標誌。

▲大陸「棋聖」聶衛平病故，享壽73歲。（圖／翻攝中國青年報）

1980年代，中日圍棋擂台賽成為世界棋壇焦點。1985年首屆擂台賽，聶衛平以大陸主將身分連勝日本超一流棋手，為大陸隊奪冠奠定關鍵勝局，並在前數屆賽事中累計十一連勝，徹底改變中日圍棋實力對比。

1988年，聶衛平獲頒「棋聖」稱號，成為大陸圍棋史上最具象徵意義的人物之一。此後，他一方面活躍於國際賽場，也長期投身圍棋推廣與教育工作，創辦道場、培育後進，為圍棋在大陸的普及與發展奠定深厚基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸2026徵兵計劃公開　大學畢業生為主！遴選合格青年

陸男子「戀愛腦」求愛網路女主播　訂婚才發現對方離婚育有三娃

24歲正妹激增29kg以為變胖竟是「尿毒症」惹禍　她嘆：愛吃大辣

嫦娥六號月壤研究新成果　月球42.5億年前遭隕石撞擊砸出月背大坑

Trip.com母公司「攜程」涉壟斷遭陸官方調查！股價崩了

深圳633億「DPU晶片」獨角獸拚上市　創辦人蕭啟陽24歲拿史丹佛博士

陸「棋聖」聶衛平病逝　曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

正妹網紅3年繳稅725萬　3000萬粉絲害她逃稅露餡

媽媽躲起來騙她　陸女童哭著找人「當街休克」身亡

陸委會「禪宗名言」勸中共　放下「九二執念」恢復兩會功能

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

陸2026徵兵計劃公開　大學畢業生為主！遴選合格青年

陸男子「戀愛腦」求愛網路女主播　訂婚才發現對方離婚育有三娃

24歲正妹激增29kg以為變胖竟是「尿毒症」惹禍　她嘆：愛吃大辣

嫦娥六號月壤研究新成果　月球42.5億年前遭隕石撞擊砸出月背大坑

Trip.com母公司「攜程」涉壟斷遭陸官方調查！股價崩了

深圳633億「DPU晶片」獨角獸拚上市　創辦人蕭啟陽24歲拿史丹佛博士

陸「棋聖」聶衛平病逝　曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

正妹網紅3年繳稅725萬　3000萬粉絲害她逃稅露餡

媽媽躲起來騙她　陸女童哭著找人「當街休克」身亡

陸委會「禪宗名言」勸中共　放下「九二執念」恢復兩會功能

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！背心太低胸⋯包不住上圍 事業線全被拍

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

AI會取代數學家嗎？陶哲軒：工具進步，不等於思考被取代

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

【這轉彎太暴力】拖板車右轉猛撞公車　車頭爛毀畫面曝

大陸熱門新聞

媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡

輸太慘！中國乒協擬新策…肖戰任副總教練

正妹網紅3年繳稅725萬　3000萬粉絲害她逃稅露餡

元旦表演完「全班退貨」！業者收超髒演出服傻眼

陸正妹確診「骨癌截肢」遭父母斷絕關係

陸「棋聖」聶衛平病逝 曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

Trip.com母公司　攜程涉壟斷遭陸官方調查

24歲正妹增29kg以為變胖竟是「尿毒症」惹禍

高中老師出題：一字證明你不是AI

陸貪官悔恨：有時狂得不知天高地厚

陸男子「戀愛腦」求愛網路女主播 訂婚才發現對方離婚育有三娃

陸委會引禪宗名言　勸中共放下「九二執念」

驚動國際！柬埔寨街頭出現「狗籠運人」

深圳633億「DPU晶片」獨角獸拚上市 創辦人蕭啟陽24歲拿史丹佛博士

更多熱門

相關新聞

繼承900萬日圓出國花光　日女曝代價

繼承900萬日圓出國花光　日女曝代價

日本68歲婦人中村理惠（化名）在父母過世之後，繼承一筆大約900萬日圓（約新台幣179萬元）的財產，她利用這筆錢進行長達5個月的環遊世界旅行，但回國後因身體狀況不佳以及其他非預期性支出，反而讓生活失去「餘裕」，她直言若再重新選擇一次，她不會把錢全部花光。

心理學解密「節分」開運術：5招讓你斷開爛運狂招福

心理學解密「節分」開運術：5招讓你斷開爛運狂招福

石平訪台證實兩岸互不隸屬　國台辦批賴清德

石平訪台證實兩岸互不隸屬　國台辦批賴清德

高市擬解散眾院　駐日代表：務實拚單獨過半

高市擬解散眾院　駐日代表：務實拚單獨過半

日本熊本縣知事木村敬首訪台南拓展產業觀光合作

日本熊本縣知事木村敬首訪台南拓展產業觀光合作

關鍵字：

聶衛平棋聖圍棋中日擂台日本

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面