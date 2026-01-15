陸「棋聖」聶衛平病逝　曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

▲大陸「棋聖」聶衛平病故，享壽73歲。（圖／翻攝中國青年報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸圍棋界傳來噩耗，被譽為「棋聖」的九段棋手聶衛平昨（14）日於北京辭世，享壽73歲。聶衛平曾以中日圍棋擂台賽十一連勝震撼棋壇，打破日本長期壟斷圍棋界，並成功帶起大陸民間圍棋風氣，掀起影響深遠的「聶旋風」，一舉改寫大陸圍棋歷史，也成為一代人心中的精神象徵。

《中國青年網》報導，1月15日，「棋聖」聶衛平之女聶雲菲發佈訃告：聶衛平先生因病醫治無效，於2026年1月14日晚22時55分與世長辭，享壽73歲。

公開資訊顯示，聶衛平1952年出生於河北深縣，自幼在北京接觸圍棋，後接受系統訓練，逐步嶄露頭角。1960年代，他在兒童圍棋賽嶄露鋒芒，拜大陸國內頂尖棋手為師，正式踏入職業棋壇。

1970年代中後期，聶衛平在全國賽事中毫無敵手，1975年全運會十四連勝奪冠，其後數年間幾乎橫掃國內重要賽事。1979年前後，他連奪多項大賽冠軍，被視為大陸圍棋界由前輩棋手世代轉換的重要標誌。

1980年代，中日圍棋擂台賽成為世界棋壇焦點。1985年首屆擂台賽，聶衛平以大陸主將身分連勝日本超一流棋手，為大陸隊奪冠奠定關鍵勝局，並在前數屆賽事中累計十一連勝，徹底改變中日圍棋實力對比。

1988年，聶衛平獲頒「棋聖」稱號，成為大陸圍棋史上最具象徵意義的人物之一。此後，他一方面活躍於國際賽場，也長期投身圍棋推廣與教育工作，創辦道場、培育後進，為圍棋在大陸的普及與發展奠定深厚基礎。