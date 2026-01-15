低溫特報再發！下波冷氣團「凍3天」專家：持續時間相當長

記者許力方／台北報導

中央氣象署續發桃竹苗3縣市「低溫特報」，夜晚清晨仍有10度以下氣溫發生的機率。預估下一波變冷時間落在20日（下周二）又有強烈大陸冷氣團或冷氣團南下，各地再降溫。氣象專家分析，下一波將持續冷3天，持續時間看起來相當長，直到周末才會緩和。

▲下波冷空氣18日開始南下。（圖／中央氣象署，下同）



周末前偏涼轉濕 北東雨區擴大



氣象署預報，16至18日各地早晚偏涼，中南部日夜溫差大，降雨區域擴大，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫雨。下周開始東北季風增強，20日強烈大陸冷氣團或冷氣團南下，中部以北及宜蘭轉冷，21日各地都偏冷。

▲白天暖上2字頭夜晚驟降溫，溫差達10度或以上。



日夜溫差超大 輻射冷卻低溫仍探10度以下



天氣風險公司分析，大陸北方蒙古、華北一帶雖然在未來2至3天內逐漸有新的冷高壓建立並且向東延伸，但暫時不會往南延伸影響到台灣，直到17日前天氣大致穩定，白天各地逐漸升溫，北東高溫22至24度，中部及花東24至27度，南部更可飆到26至28度或以上，但夜晚清晨輻射冷卻作用，各地空曠地區仍將有較低的溫度出現，西半部空曠地區還是有可能出現10度以下低溫 。

濕轉乾冷 下波持續冷的時間相當長



18日開始隨著底層東北季風增強天氣有所變化，迎風面大台北、宜花一帶降雨增多，真正冷空氣較強19日持續增強影響，降雨範圍逐漸擴大，整體天氣偏濕冷，21至23日（周三至五）是冷空氣影響最明顯的3天，至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，直到周末各地天氣才會好轉、冷空氣強度較為緩和，轉變成乾冷，白天溫度開始回升。