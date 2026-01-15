川習會牽動今年兩岸發展　張五岳：北京在意美台關係因選舉壓力升溫

▲張五岳。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

兩岸情勢發展備受關注，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，川習會將在上半年舉行，比起美方支持統一或反對台獨，北京更在意的是如何避免因美台關係在選舉壓力下持續升溫，而引爆美中對抗與台海風險，因此重點將放在劃清底線、避免誤判與管控分歧。

張五岳15日出席國策研究院「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會，針對兩岸關係的部分，他指出，觀察中國2026年的對台與整體政策，其實可以從2025年第四季的三件大事看出端倪。首先是10月召開的中共四中全會，再度確立習近平在黨內的核心地位，並公布未來第十五個五年規劃的整體方向，界定未來五年中國在政治、經濟與社會發展上的總體願景。

張五岳提到，其次是四中全會後在11月28日、12月8日與12月25日接連召開的三次政治局會議，內容高度聚焦兩個主軸，一是持續整頓黨內高層紀律與風紀問題，二是透過全面依法治國、經濟工作與反腐機制，進一步鞏固權力與治理體系。

張五岳指出，這些動向顯示，中國在2026年前後的政治重心其實集中在兩件大事，一是2026年至2030年的第十五個五年規劃，二是為二十一大所鋪陳的人事與權力布局。第十五個五年規劃將在今年3月的全國兩會中正式通過，這是中國現代化進程中極為關鍵的五年期，不只牽動重大經濟指標，也關係到用什麼樣的人來執行這套路線。

張五岳續指，而在今年秋天，中共勢必召開五中全會，這場會議將是二十一大前最重要的一次會議，屆時包括習近平是否以及如何部署未來權力結構，都將浮上檯面。從過往經驗來看，江澤民、胡錦濤與習近平本人，都是在類似的關鍵中全會上完成軍權與接班布局，因此今年的五中全會極具指標性。

他提到，從去年第三季、第四季以來的發展可以清楚看出三個趨勢，一是「習思想」再度被強化，二是「習路線」重新鞏固，三是「習核心」持續集中權力，這三條主軸將貫穿今年中國所有重要的政治與經濟議題。

不過，張五岳也說，在這樣的權力集中過程中，中國也面臨兩個高度敏感的結構性問題，一個是國防與軍事體系，一個是外交與外事系統。目前解放軍理論上有約35位上將編制，但實際正常公開活動者僅約6人，其餘多處於不明朗狀態；外交系統在中央委員中的代表也極為稀少，除了王毅之外幾乎沒有具備實務外交背景的中央委員，顯示這兩大系統正處於整頓與人事斷層並存的狀態，這些問題都必須在今年的兩會與五中全會中逐步處理。

在對台政策方面，張五岳表示，他大致同意2026年兩岸關係將進入高度關鍵期。第一個重要節點是今年兩會前即將召開的中央對台工作會議。由於今年同時是第十五個五年規劃的開局年、美中關係重啟高層互動之年，也是中共五中全會與台灣、美國重要選舉的交會年，在美中台三邊各自承受內部政治壓力的情況下，北京勢必將對台政策視為「重中之重」。

第二個關鍵則是3月的中國全國兩會，除了要觀察政府工作報告中所設定的經濟成長目標外，更重要的是第十五個五年規劃中兩岸專章的內容。張五岳指出，如果中國要在2035年完成「中國式現代化」，平均每年的經濟成長率至少須維持在4.1%以上，因此今年的成長目標可能落在4.5%至5%左右，而在這樣的發展藍圖下，涉台規劃的比重勢必創下歷史新高。

他指出，在這套規劃通過後，國共之間的鄭習會以及美中之間的川習會晤，很可能陸續登場。張五岳認為，若4月舉行新一輪川習會，雙方勢必已事前進行充分準備，與上一次時間倉促、成果有限的會談不同，這次將更有實質性內容。川普希望透過對中外交取得政治突破，而習近平也不可能在涉及台灣的議題上完全迴避。

不過，張五岳也強調，北京在川習對話中的核心關切，並不在於要求美國支持中國統一或反對台獨，而是要確保美台關係不會在外交、軍售、人員互動與總統過境等議題上跨越紅線。他認為，北京更在意的是如何避免因美台關係在選舉壓力下持續升溫，而引爆美中對抗與台海風險，因此重點將放在劃清底線、避免誤判與管控分歧。

張五岳認為，今年兩岸關係的主要觀察期將落在上半年，隨著美國期中選舉與台灣九合一選舉逼近，下半年各方行動空間將受內政因素制約。雖然風險與挑戰仍然存在，但從目前的結構與政策節奏來看，整體情勢仍處於可控狀態。