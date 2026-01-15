　
大陸 大陸焦點 特派現場

深圳633億「DPU晶片」獨角獸拚上市　創辦人蕭啟陽24歲拿史丹佛博士

▲雲豹智能創辦人蕭啟陽,雲豹智能。（圖／翻攝微博）

▲雲豹智能創辦人蕭啟陽,雲豹智能。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

深圳半導體獨角獸企業「雲豹智能」正啟動上市輔導程序，瞄準大陸「國產DPU第一股」。該公司估值已逾140億元人民幣（約633億元新台幣）。創辦人蕭啟陽24歲即取得史丹佛博士學位，曾投身人工智慧與高效能晶片研究，其團隊研發成果已進入多家大型雲服務商實際應用。

《21世紀經濟報導》報導，雲豹智能上市輔導備案獲深圳證監局受理，輔導機構為中信證券，衝刺「國產DPU第一股」正在路上。這是國產DPU賽道中第一隻行業獨角獸，最後一輪融資後估值140億元（人民幣，下同）。

▲雲豹智能創辦人蕭啟陽,雲豹智能。（圖／翻攝微博）

▲雲豹智能DPU晶片。（示意圖／翻攝微博）

雲豹智能成立於2020年，專注於雲端與資料中心用資料處理器（DPU）晶片與整體解決方案。公司成立之際，正值輝達創辦人黃仁勳提出「DPU是資料中心第三顆主力晶片」的產業判斷，使該領域迅速成為全球晶片大廠與資本市場關注焦點。

公開資訊顯示，蕭啟陽出生於香港，早年赴美求學，24歲便取得史丹佛大學電子工程博士學位，其博士研究破解人工智慧領域長期未解的理論問題，獲得「人工智慧之父」Marvin Minsky為其著作作序，畢業後，他曾任教於加州大學爾灣分校與麻省理工學院，研究領域橫跨神經網路、高效能處理器與網路晶片。

在創業前，蕭啟陽即長期關注雲端架構的底層瓶頸，他提出，CPU難以處理、GPU無法涵蓋的基礎設施任務，可由DPU統一承接，使其成為雲端資料中心運作的關鍵核心。

雲豹智能核心團隊成員多來自博通、英特爾、ARM及阿里巴巴等企業，具備完整的DPU晶片與軟體研發經驗，自主研發的通用可編程DPU SoC，採用層級化可編程架構，整合P4語言資料處理單元、自研RISC-V微處理器與高效能伺服器CPU模組。

據該公司資訊顯示，研發出的DPU晶片相較傳統方案，效能提升四倍、功耗降低五成，並支援高頻寬與高速RDMA傳輸，目前已量產並導入騰訊、中國移動等多家雲服務商與電信業者，應用場景涵蓋多個產業。

蕭啟陽強調，雲豹智能的發展目標並非單純追求極限效能，而是打造具市場競爭力的高性價比國產DPU，藉此降低雲端運營成本、提升資料中心整體效率，並在國際晶片巨頭主導的市場格局中，爭取更多自主創新空間。

川普祭25%晶片關稅　白宮：減少對台依賴

川普祭25%晶片關稅　白宮：減少對台依賴

美國總統川普（Donald Trump）14日簽署最新國家安全命令，宣布將針對特定進口的人工智慧（AI）晶片課徵25%的關稅，受影響對象包含輝達（Nvidia）H200處理器及超微（AMD）MI325X等高階半導體。白宮對此重申，此舉是為了扭轉美國晶片高度依賴台灣等國外供應鏈的現狀，確保國家安全。

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

台股31000點要來了！　一表看25檔台股ETF股價先創高

台股31000點要來了！　一表看25檔台股ETF股價先創高

護國神山掰了？台積電赴美設廠技術恐外流

護國神山掰了？台積電赴美設廠技術恐外流

台積電赴美擴廠！半導體設備股漲聲響起　1家觸漲停

台積電赴美擴廠！半導體設備股漲聲響起　1家觸漲停

