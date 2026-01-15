　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸應對2.0關稅戰「分散出口」奏效　2026年重點拉動內需、科技自主

▲▼ 王韻、林雅玲、政大國關中心於今15日舉辦「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」 。（圖／記者任以芳攝）

▲政大國關中心於今15日舉辦「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

2025年美中關稅戰升級，過去一年對大陸帶來什麼樣衝擊？國防安全研究院副研究員林雅鈴今（15）日分析，大陸總體經濟並未出現陷入非常嚴重的通縮，整體經濟增長率呈現「前高後緩」狀況。但受投資降低、房市不景氣、地方財政困窘，以及內需信心不足，逾60%大陸民眾因就業悲觀傾向大量儲蓄，導致內需消費僅增1.3%。相較於內需疲弱，出口成為唯一亮點，透過2018年起佈局的「出口分散」策略，對東協、歐盟及一帶一路國家出口顯著增長，成功補足美國市場缺口，成為關稅戰下支撐經濟成長的核心動力。

政大國關中心、東亞所與中共雜誌研究社於今15共同日舉辦「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。場次一由政大東亞所榮譽教授邱坤玄主持，國關中心主任王信賢引言。分享內容有中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒分析「黨政情勢總結與預判」、國防安全研究院副研究員林雅鈴分析「經濟情勢總結與預判」、國立政治大學東亞研究所教授王韻分析「社會情勢總結與預判」，政大國關中心兼任研究員林德生與會總結。

首先回顧美國與大陸展開的2025年關稅戰，大陸經濟表現受到各界高度關注。國防安全研究院副研究員林雅鈴指出，儘管市場先前擔憂大陸經濟會陷入嚴重收縮，但從去年的官方數據來看，雖然呈現「前高後緩」的趨勢，第三季經濟增長率仍維持在4.8%。但是，實際GDP與名目GDP的落差，揭示了大陸經濟已陷入通貨緊縮的隱憂，其成長動能正面臨結構性的挑戰。

在投資動能方面，從傳統拉動經濟的「三駕馬車」來看，林雅鈴指出，第一投資部分去年10月最新數據顯示衰退2.6%，消費部分只成長了1.3%，出口是去年整個經濟條件當中最好的，去年11月出口還有5.4%，貿易市場創下歷年來的新高；第二是地方政府固定資產以及基建投入金額都在減少，顯示財政出現困難，競技成長動能受影響；第三就是房地產持續不景氣。

▲▼ 王韻、林雅玲、政大國關中心於今15日舉辦「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸經濟2026年陷入悲傷循環，老百姓內需信心不足更傾向儲蓄 。（圖／記者任以芳攝）

內需市場同樣面臨嚴峻挑戰，11月的社會消費品零售總額增長率僅1.3%。林雅鈴認為，民眾消費意願低落的主因源於資產價值的縮水。房地產佔據大陸民眾財富的60%至70%，在房市不景氣的衝擊下，財富效應消失，加上大陸央行調查顯示民眾對未來收入與就業的信心指數均低於50%的榮枯線，導致超過60%的民眾傾向於將收入轉向儲蓄而非消費，陷入了對未來感到悲觀的循環。

談及大陸去年經濟出口部分表現不錯，林雅玲進一步提供數據，對東協國家出口到去年11月為止增長13.7%，對歐盟的出口增長8.1%，實施「一帶一路」跟「一帶一路」沿線國家的出口增長了10.5%。相較2018年美中貿易戰首次開打之後，大陸開始「分散出口」到現在為止，看起來效用存在。

展望大陸2026年經濟發展，針對中共中央經濟工作會議8點主要政策工作，林雅鈴認為「最重要兩點，第一個解決內需問題，第二是『科技自主性』。」

林雅鈴也舉出2026年大陸要面對四大挑戰，第一是內需消費陷入「悲觀惡性循環」，若無法解決收入問題，將導致消費需求低迷、企業收入下降，進而陷入惡性循環，且目前的消費刺激政策已面臨「邊際效益遞減」的困境。

第二是民間投資信心不足與地方債務危機，民間投資在固定資產投資中的比重已跌破50%，反映私營企業對未來缺乏信心，不願借貸投資，社會融資高度仰賴政府。然而，地方政府因土地出讓金收入持續下降，財政極度困窘，甚至出現公共服務縮減或薪資緩發的現象。這導致地方政府難以配合國家政策投入基建，成為拉動經濟成長的重大阻礙。

第三是大陸已進入重度老齡化社會，面臨龐大的養老金缺口與長期護理保險的資金來源問題，加上青年失業率高企，嚴重的學歷與工作不匹配問題。許多年輕人畢業即面臨失業或轉向低門檻服務業（如外送、網約車），社會上開始出現「爛尾娃」等悲觀詞彙，恐引發深層的社會矛盾。

第四是外部經貿摩擦與全球供應鏈「去大陸化」，儘管美中經貿暫時維持「邊談邊動」的僵局，但科技領域的制裁持續升級。外部環境上面臨外資投資持續減少，跨國企業推動「中國加一（China Plus One）」策略，導致訂單流向新興市場。

政大國關中心兼任研究員陳德昇認為，大陸整體經濟還是有活力，像是電動車行銷全世界，有規模化大量生產的產業，在全球市場佔比極高，成為超額的外貿的收益。另外， AI產業強力的運算、AI應用，研發的人才遠遠超過美國矽谷。

陳德昇指出，「儘管美國有對大陸實行高科技的制裁，但是在A的應用有電力的運算有相對的優勢，我們在評估大陸經濟發展的時候，這些也值得去做深入的一些觀察。」

美中關稅大陸經濟出口分散房市不景氣內需疲弱

