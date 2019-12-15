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影／老師斥「上課不專心」…狠爸竟失控「狂賞女兒巴掌」還拍片：我有管教！

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

▲女童上課不專心被老師告狀，沒想到爸爸竟失控狂賞她耳光。（示意圖／123RF）

記者朱世凱／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市一名李姓爸爸，近日突然失控狂賞女兒耳光，原因是孩子在學校被老師告狀「上課不專心」，他盛怒之下便出手痛打，並且錄下整個過程上傳網路，證明自己有在管教女兒。影片曝光後立刻引來網友撻伐，也讓女童內心留下陰影；李爸爸事後坦承「下手太重」，未來會好好改正並且與老師多溝通。

據《看看新聞》報導，李爸爸近日聽到老師用語音訊息告狀說，「10歲女兒上課不認真，總是搞小動作」，讓他氣到直接衝去找正在刷牙的女兒，並且伸手賞了2巴掌。女兒面對突如其來的懲罰，嚇得瞬間大哭，但是爸爸卻不管她的情緒，開始猛力摑掌，讓她硬生生被打倒在地。

▼女兒受罰過程全被爸爸拍下上傳網路。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼女兒受罰過程全被爸爸拍下上傳網路。（圖／翻攝自看看新聞）

報導指出，老師當時向李爸爸說，「你這孩子養10年了，你都管不了，在我這待3個月，我也管不了。」李爸爸認為在學校管教學生是老師的責任，這樣的發言十分不負責任，「我就想讓老師看看，我到底有沒有在管教女兒。」於是失控對女兒施暴並拍下影片，上傳至老師家長群組中，證明他有管教女兒。

影片很快地就被家長和網友到處轉傳，認為爸爸舉止失當也傷了孩子的心。學校校長趕緊出面表示，這是老師和家長溝通不良、存在誤解才會發生的過失；又強調老師的意思是希望與家長合作，教好學生，「沒想到這麼一句話，就讓家長這麼激動。」李爸爸則在事後坦承自己下手太重，承諾之後會和老師多溝通，也會改掉自己的失控行為。

不過網友卻不領情地說道，「老師講得沒錯啊，這爸爸一看就是不會教」、「家長腦袋有問題嗎？這麼偏激」、「老師說話確實有點過分，但家長也太衝動了吧」、「這樣會讓女兒在同學面前更抬不起頭」、「自己惱羞成怒就往孩子身上撒氣，太誇張了」、「拍影片根本是當眾羞辱自己女兒吧，到底會不會當爸爸？」。

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