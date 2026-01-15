快訊／確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

記者黃哲民、劉昌松、戴若涵／台北報導

台北車站、中山商圈去年12月19日發生張文隨機殺人案，共釀4死11傷的重大死傷。台北地檢署15日下午召開記者會指出，張文未與他人接觸，無境外可疑資金挹注，屬於長期規劃、單獨作案的暴力犯罪行為。

▲台北地檢今日下午2時召開1219張文隨機殺人記者會，曾揚嶺說明張文自殺身亡，無共犯，獨自長期策劃犯案。（圖／記者黃哲民攝）

台北地檢署15日下午2時許說明，張文涉犯槍砲彈藥刀械管制條例之未經許可於車站、公共場所持有管制刀械罪，另外涉犯刑法恐嚇公眾罪、放火燒燬現有人所在之建築物未遂，放火燒燬住宅等以外之他人所有物、放火燒燬住宅等以外之自己所有物罪、殺人罪、殺人未遂罪、預備殺人罪，但因張文已死亡，給予不起訴處份。

針對外界懷疑張文是否有他人資助，根據北檢調查，張文2023年8月28日便將帳戶內餘額62萬餘元全部提領出來，從該日到犯案當天一共844天，花費全依靠之前的薪資所得以及母親資助，並未出現任何異常的金流，一天平均只花445元左右。

而依照張文在雲端硬碟中的犯罪計畫內，張文攻擊時間序列在中山百貨之後並無後續犯案計畫，透過租屋處燒毀處遺留的錢包、金錢等物，以及張文當時墜樓的周遭狀況，檢方推斷，張文並未留有後路，非因逃脫而墜樓，而是輕生墜樓。

