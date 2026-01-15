正妹網紅3年繳稅725萬　3000萬粉絲害她逃稅露餡

▲中國美女網紅彭十六。（圖／翻攝IG／elfin16_，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中國抖音超人氣美女網紅彭十六，擁有高達3000萬粉絲，近日被爆出逃稅金額高達216萬元人民幣（約980萬元台幣），不僅面臨兩倍補稅和重罰，連社群帳號都被禁言，引發網友熱議。

中國網紅逃稅案曝光 彭十六高額罰款細節

彭十六（本名彭煊之），憑藉短片創作和商業廣告合作，在抖音等平台人氣爆棚，影片動輒上百萬點讚。她在2021到2023年間靠多元收入累積不少財富，但自行申報的稅額，三年總共繳不到160萬元人民幣（約725萬元台幣），與實際收入相差甚遠。

重慶市稅務局運用稅收大數據系統展開調查，發現彭十六有隱瞞收入、虛報稅款的行為，少繳個人所得稅和增值稅共計216.32萬元人民幣。稅務單位因此要求她補繳稅款並加收罰金，最終合計罰款達415.05萬元人民幣（約1880萬元台幣），幾乎是原本逃稅金額的兩倍。

另一名主播同樣遭罰 兩人已繳清稅款

除了彭十六之外，另一名網路直播主楊遂娃也被查出逃稅。她在2022到2024年間，靠直播帶貨收入，透過隱匿和虛報手法，少繳了101.64萬元人民幣（約460萬元台幣）。官方同樣追討稅款及處罰，總金額181.4萬元人民幣（約822萬元台幣）。

目前，彭十六與楊遂娃雙雙已將所有補繳稅款及罰金付清。但彭十六在中國各大社群平台，包括抖音、微博等，帳號全被禁言，暫時無法發文或互動，人氣網紅瞬間成為爭議焦點。