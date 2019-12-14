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國民黨部炸彈客見弟弟到場...手握引爆器急喊「叫媽媽快點走」：我要炸了！

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地方中心／高雄報導

涉嫌在台南後壁國民黨部放置爆裂物的嫌犯「阿文」13日與警方在高雄市苓雅區一處民宅對峙，時間超過13個小時，最後在14日清晨6時46分結束這場警匪拉鋸戰！期間警方找來嫌犯的媽媽、弟弟到場喊話，但他非但不配合，反倒要弟弟帶媽媽走，高喊「你叫媽媽快點走，我要引爆了」！

▲嫌犯媽媽到場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲嫌犯媽媽到場親情喊話。（圖／記者吳奕靖攝）

事發當時，嫌犯藏身高雄一棟民宅之中，警方循線找到他後，發起圍捕行動，孰料，他遲遲不就範，還一手持槍、一手握住爆裂物引爆器，揚言要與警方「同歸於盡」，第一波攻堅行動時，見嫌犯連開數槍，雙方展開駁火，嫌犯見狀又躲入房間。

▲▼ 警方採取強力攻堅，在2度駁火時發射催淚彈，但是其中一發掉落地面 。（圖／記者洪正達攝）

▲警方採取強力攻堅，駁火時發射催淚彈。（圖／記者洪正達攝）

警方為避免傷亡，朝嫌犯所在的4樓擊發數枚催淚彈，試圖要逼出嫌犯，但對方頑強抵抗，期間警方軟硬兼施，還找來嫌犯家屬到場，以親情攻勢想化解危機。

嫌犯見家人到場溫情喊話，急向弟弟表示，「你叫媽媽快點走，我要引爆了，我要炸了！」，身後背包內更裝了炸彈，拒絕配合警方。所幸經過逾13小時的對峙，最後嫌犯身中2槍被逮，至於詳細案情、是否有共犯，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼ 南打攻堅 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲警匪對峙時間長達13小時。（圖／記者吳奕靖攝）

修圖修到厭世！

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炸彈客國民黨部攻堅對峙媽媽弟弟溫情攻勢

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