　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

24歲正妹激增29kg以為變胖竟是「尿毒症」惹禍　她嘆：愛吃大辣

▲在醫院治療的小然。（圖／翻攝自微博）

▲在醫院治療的小然。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國安徽一名女子小然近日分享自身經歷，短短一段時間內體重從51公斤暴增到80公斤，原以為只是「吃胖了」，還因此被朋友嘲笑，開始刻意減肥，沒想到隨後卻出現反覆發燒、全身腫脹發麻等症狀，甚至一度五官明顯浮腫，就醫檢查後才驚覺罹患尿毒症，消息曝光引發關注。

▲80公斤時期的小然。（圖／翻攝自微博）

▲80公斤時期的小然。（圖／翻攝自微博）

據《都市頻道》報導，小然表示，自己並沒有家族遺傳疾病，也不愛喝手搖飲料，飲食上唯一較明顯的習慣是偏好重辣口味。由於短期內體重明顯增加，她起初誤以為是飲食失控導致肥胖，未料身體狀況卻持續惡化，最後在臉部與身體嚴重水腫後緊急就醫，才發現腎功能已出現重大問題。

▲減肥後的小然。（圖／翻攝自微博）

▲減肥後的小然。（圖／翻攝自微博）

醫師指出，尿毒症患者常因腎臟排水功能衰竭，導致水分與鈉離子滯留體內，形成全身性水腫，外觀上極易被誤認為單純發胖，尤其臉部、眼瞼或四肢腫脹，往往是腎臟受損的重要警訊。若未及早察覺，等到出現呼吸困難或嚴重水腫時，腎功能多已喪失七成以上，幾乎難以逆轉。

▲小然某日臉突然腫脹。（圖／翻攝自微博）

▲▼24歲正妹增29kg以為變胖竟是「尿毒症」惹禍。（圖／翻攝自微博）

▲小然某日臉突然腫脹。（圖／翻攝自微博，上同）

醫界也提醒，約九成尿毒症病例與糖尿病、高血壓或慢性腎炎長期控制不佳有關，年輕族群若忽略血壓、血糖等基本指標，更容易延誤治療時機。此外，高鹽、重辣、高蛋白飲食，長期熬夜、憋尿，以及濫用止痛藥等行為，都可能加速腎臟損傷。

專家強調，腎臟疾病被稱為「啞巴病」，早期症狀不明顯，但仍會分階段釋放警訊，例如泡沫尿久不消散、夜尿次數增加、晨起眼瞼或腳踝水腫、持續疲倦等，民眾若長期出現類似情況，應儘速就醫檢查，以免錯失治療黃金期。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸2026徵兵計劃公開　大學畢業生為主！遴選合格青年

陸男子「戀愛腦」求愛網路女主播　訂婚才發現對方離婚育有三娃

24歲正妹激增29kg以為變胖竟是「尿毒症」惹禍　她嘆：愛吃大辣

嫦娥六號月壤研究新成果　月球42.5億年前遭隕石撞擊砸出月背大坑

Trip.com母公司「攜程」涉壟斷遭陸官方調查！股價崩了

深圳633億「DPU晶片」獨角獸拚上市　創辦人蕭啟陽24歲拿史丹佛博士

陸「棋聖」聶衛平病逝　曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

正妹網紅3年繳稅725萬　3000萬粉絲害她逃稅露餡

媽媽躲起來騙她　陸女童哭著找人「當街休克」身亡

陸委會「禪宗名言」勸中共　放下「九二執念」恢復兩會功能

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

陸2026徵兵計劃公開　大學畢業生為主！遴選合格青年

陸男子「戀愛腦」求愛網路女主播　訂婚才發現對方離婚育有三娃

24歲正妹激增29kg以為變胖竟是「尿毒症」惹禍　她嘆：愛吃大辣

嫦娥六號月壤研究新成果　月球42.5億年前遭隕石撞擊砸出月背大坑

Trip.com母公司「攜程」涉壟斷遭陸官方調查！股價崩了

深圳633億「DPU晶片」獨角獸拚上市　創辦人蕭啟陽24歲拿史丹佛博士

陸「棋聖」聶衛平病逝　曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

正妹網紅3年繳稅725萬　3000萬粉絲害她逃稅露餡

媽媽躲起來騙她　陸女童哭著找人「當街休克」身亡

陸委會「禪宗名言」勸中共　放下「九二執念」恢復兩會功能

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！背心太低胸⋯包不住上圍 事業線全被拍

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

AI會取代數學家嗎？陶哲軒：工具進步，不等於思考被取代

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

大陸熱門新聞

媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡

輸太慘！中國乒協擬新策…肖戰任副總教練

正妹網紅3年繳稅725萬　3000萬粉絲害她逃稅露餡

元旦表演完「全班退貨」！業者收超髒演出服傻眼

陸正妹確診「骨癌截肢」遭父母斷絕關係

陸「棋聖」聶衛平病逝 曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

Trip.com母公司　攜程涉壟斷遭陸官方調查

24歲正妹增29kg以為變胖竟是「尿毒症」惹禍

高中老師出題：一字證明你不是AI

陸貪官悔恨：有時狂得不知天高地厚

陸男子「戀愛腦」求愛網路女主播 訂婚才發現對方離婚育有三娃

陸委會引禪宗名言　勸中共放下「九二執念」

驚動國際！柬埔寨街頭出現「狗籠運人」

深圳633億「DPU晶片」獨角獸拚上市 創辦人蕭啟陽24歲拿史丹佛博士

更多熱門

相關新聞

26歲女「每天2杯手搖飲」一輩子洗腎！

26歲女「每天2杯手搖飲」一輩子洗腎！

不少人仗著年紀輕就揮霍健康，小心腎臟提早「登出」！醫師洪永祥分享一起令人惋惜的案例，一名26歲上班族為了拚業績早出晚歸，每天靠著喝2杯手搖飲來排解壓力，近半年出現臉部浮腫，卻總以為是熬夜所致。直到某天深夜加班，她突然感到「肺部像溺水」一樣喘不過氣，緊急送醫才發現腎功能已完全衰竭，必須終身洗腎。

前男友租屋處殺害女大生一審判死 當庭上訴求：想要重新做人的機會

前男友租屋處殺害女大生一審判死 當庭上訴求：想要重新做人的機會

陸2對雙胞胎聯姻　網驚：全場分不清

陸2對雙胞胎聯姻　網驚：全場分不清

幾乎人人都中！「10大傷腎殺手」營養師示警

幾乎人人都中！「10大傷腎殺手」營養師示警

水腫不是胖！醫認證「規律救星」：簡單動就有效

水腫不是胖！醫認證「規律救星」：簡單動就有效

關鍵字：

尿毒症體重暴增腎臟水腫安徽洗腎

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面