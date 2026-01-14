　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸貪官老家蓋豪華上下四層別墅　悔恨「有時狂得不知天高地厚」

▲▼ 貪官、大陸、貪腐 。（圖／翻攝 央視）

▲江西省人大常委會原黨組副書記、副主任洪禮和懺悔自己，「有時狂得是不知天高地厚 。」（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方製作反腐專題片《一步不停歇 半步不退讓》近日播出第三集《清理「圍獵」污染源》，詳細披露江西省人大常委會原黨組副書記、副主任洪禮和的貪腐細節。洪禮和在片中出鏡懺悔，承認自己長期養尊處優，養成了「唯我獨尊、狂得不知天高地厚」的心態，並稱被查處是「必然結果」。

根據《央視》最新一期貪腐專題片出來後，網友隨即認出江西省人大常委會原黨組副書記、副主任洪禮和正是多年前在機場與乘客對罵的當事人。當時他面對拍攝者惡狠狠威脅，「你回到南昌，有你好瞧的。」

如今洪禮和面對鏡頭懺悔，「我走上違法犯罪之路，禍起一個『私』字。私心雜，害在一個『貪』字，利慾熏心；敗在一個『狂』字，我有時候狂得是不知天高地厚，喪心病狂，我也深深地後悔這些事。」

調查發現，洪禮和將公權力化為家族牟利的工具，外甥吳文剛與侄女洪美芳既是其「錢袋子」，也是其「白手套」，兩人都在江西做生意，背後離不開洪禮和的鼎力相助，他們也不斷為洪禮和送上從現金到黃金、房產、汽車等各種財物。

▲▼ 貪官、大陸、貪腐 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸貪官洪禮和老家，上下各四層 。（圖／翻攝 央視）

洪美芳曾豪擲400多萬人民幣在洪的老家興建千平方米豪華別墅，上下四層，配備頂尖影音設施、台球桌等各種設施，洪美芳捨得花400多萬建房孝敬叔叔，當然不光是因為親情，蓋別墅的土地，就是洪禮和出面打招呼，以建酒店項目的名義幫她協調批下來的，其中兩畝就用來建洪禮和的私宅。

長期以來，洪禮和為培植個人勢力，通過頻繁組織飯局、牌局，以工作調動、職務提拔、拉票助選、平事抹案等手段，逐步拉攏王水平等十多名重要崗位領導幹部組成「小圈子」。他在一家不對外營業的餐廳「專做老家菜」，進而建立利益交換網。

最誇張的案例是，僅有中專學歷的親戚詹輝，在洪的關係運作下，竟從交警支隊普通工勤人員，短短幾年搖身一變成為「江西高技術產業發展有限公司」董事長。

還有一名涉案商人鄧凱元也說，「以我為戒，腦子先想想我的結局，我就是最好的鏡子，要行賄的時候先看看我，什麼『圍獵』領導，拉攏腐蝕領導這個事千萬不要去做。」

洪禮和案不僅展示了官員個人的墮落，更揭示了透過「圍獵」與「反向圍獵」交織出的官商勾結、權錢交易的嚴峻生態。他在專題片中反思，這種「當官做老爺」的傲慢，讓自己喪失敬畏心，最終走上違法犯罪道路，禍起私心、害在貪慾、敗在狂妄。

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

江西景德鎮「一家三口被撞身亡案」於9日上午在景德鎮市中級人民法院一審宣判。法院認定，20歲肇事駕駛廖姓男子以極端超速方式在市區道路行駛，行為已構成犯罪，判處死刑、緩期二年執行。該判決結果出爐後，引起全陸網震怒直呼，「三條人命何其無辜！」多條相關話題衝上微博熱搜總榜。

