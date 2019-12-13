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擔心45萬治療費！48歲病父從醫院逃走輕生　兒得知痛哭：負擔得起阿

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▲河南一名父親從醫院離開，之後選擇輕生。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲河南一名父親從醫院離開，之後選擇輕生。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

大陸河南焦作一名男病患日前得知，自己罹患了「冠心病」，若要治療至少需要10萬元人民幣（約新台幣45萬元）。他6日自行離開醫院，再次被找到後，已經輕生離世。

根據「北京青年報」報導，48歲韋姓男子6日上午默默離開醫院，離開時手上還綁著繃帶，並掛了輸液用的留置針，在他離開後，家人和警方調取了各處的監視器畫面，但是因為有機器拍不到的盲區，最後沒有找到韋男的下落。

韋男的兒子表示，爸爸今年48歲，之前一直四處打工，這次回家檢查身體才得知患有冠心病，醫生告知如果手術，治療費可能需要45萬元，「父親可能就是想到了這些錢，怕給我們添麻煩，而選擇了離家的」。

▲河南一名父親從醫院離開，之後選擇輕生。（圖／翻攝自澎湃新聞）

韋男兒子11日透露，「我現在在上大學，父親平時就是在外打工，一家人很難湊到一起，很多年都是各自在外奔波，特別想趕緊找到父親，也不會強制他做手術了，就是盡盡我們的孝心。」

在12日上午得知，韋男稍早已經被找到了，但是他已經選擇輕生離世了，只剩下冰冷遺體。韋男家人則表示，「一家人正在準備他的後事，現在人走了，一切也都沒有意義了」。韋男兒子也痛哭表示，其實治療費報銷後只要幾萬元人民幣，一家人還可以負擔得起的，不捨父親這麼固執，之後會把媽媽照顧好。

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