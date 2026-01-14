科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主：我選擇死亡

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

為了擺脫「交通地獄」惡名，各地積極推動科技執法；不過，近日有網友分享影片，表示因路口設有科技執法設備，現場車輛沒人敢往前禮讓，導致救護車卡在車陣長達4分鐘。畫面掀起熱烈討論，大票駕駛人幫高調，直呼「真的缺乏人性。」

科技執法缺乏彈性 救護車困車陣

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在Threads分享影片，只見救護車在鳴笛狀態下行經設有科技執法設備的路口；然而，前方駕駛因擔憂被開單，無人敢闖紅燈或超越停止線避讓，讓救護車在路口卡了長達4分鐘。

苦主現身揭辛酸 禮讓反遭罰單纏身

影片釣出不少曾禮讓卻挨罰的苦主，分享申訴無門的尷尬經歷。有網友直言，自己曾經好心禮讓救護車，卻被科技執法拍到闖紅燈，收到罰單後還得請假申訴，「誰會保留這麼久的影片？為了這個，要請假、要收集影片，那乾脆不要讓，就不會被罰錢。」

還有人透露，自己申訴時因為已無證據，只能無奈吞下，「罰單就算了，還請了3天假跑流程，所以只要我前面是科技執法、有照相機，在有違規的疑慮下，我絕對不讓，因為這個政府教我讓了被罰活該。」

更有最衰駕駛表示，「我遇過一次，猶豫一下還是讓路了，但後來收到罰單，沒有證據不能申訴，罰單就算了，還請假跑流程；然後過二天收到未禮讓救護車的罰單，只要我前面是科技執法，有照相機，我只能選擇死亡。」

▲不少苦主透露，禮讓的代價是，花時間又申訴無門。（圖／翻攝自Threads）

網友質疑制度缺乏人性：誰還敢往前？

不少人將矛頭指向制度本身，質疑科技執法能拍到違規，卻無法判斷「情有可原」的狀況，「不懂，科技執法也能拍到救護車不是嗎？救護車前的單子暴增，不就是證據，科技執法真的缺乏人性」、「這是交通部問題，10位駕駛人...我看只有1位會往前。自從有科技執法之後，真的很少看到往前禮讓了」。

議員現身回應 會協助爭取應有權益

對此，桃園市議員黃瓊慧也現身留言表示，若民眾真的因禮讓救護車而被科技執法開單，服務團隊會協助民眾爭取應有權益。另外，還有網友建議，政府可設計遠距離RFID或相關系統，當救護車進入一定範圍時，科技執法暫停啟動，「連我這個平民都想得到的方法，政府卻沒有...是真的混。」

►早餐店紙袋「印圖案」他喊浪費 店家曝驚人真相：不是為了美

►路易莎聊天！K書男「可以小聲點嗎」 雄女神回...27萬人讚爆

►想賣股改買0050！老媽「超強持股」投報率654% 全場跪：乾媽別動