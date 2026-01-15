陸男子「戀愛腦」求愛網路女主播　訂婚才發現對方離婚育有三娃

▲陸27歲男子戀上網路女主播，訂婚後才發現對方已有三名孩子。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南開封一名27歲男子透過網路結識女主播並發展成網戀關係，期間陸續花費數十萬元（人民幣，下同）打賞與轉帳，雙方甚至還舉行訂婚儀式並約定結婚日期。然而，男方事後「忽然」發現，女方實際年齡為39歲，曾兩度離婚並育有三名子女，且仍與直播間觀眾互動曖昧，最終突然失聯，憤而向媒體投訴。

《大風新聞》報導，開封的滕先生告訴小莉，自己27歲了，2023年在網上認識了一位叫燕兒的女主播，對方表示她是單身，想找一個結婚的對象。

滕先生表示，兩人互動期間，他多次在對方直播間打賞，金額達數萬元，之後也曾赴上海與女方見面，並正式確立戀愛關係。交往過程中，女方以各種理由向他借錢或索要金錢，累計轉帳金額超過8萬元。

交往約半年後，雙方舉行訂婚儀式。滕先生指出，包含見面禮與彩禮在內共支付約11萬元，並約定於當年10月1日結婚。然而，農曆年期間在女方家中用餐時，一名孩童直接稱女方為「媽媽」，讓他察覺情況異常。

滕先生進一步向村裡打聽後得知，女方曾有兩段婚姻，育有三名子女，實際年齡為39歲，相關情況皆是在訂婚後才得知。更令他不滿的是，訂婚後女方仍在直播間與其他觀眾互動頻繁，並自稱單身索要禮物，直至2025年5月突然失聯。

對此，女主播父親回應稱，女方確實曾離婚並有孩子，且男方事前知情，反控藤先生自稱經營事業、有房產，實際卻與說法不符，「彩禮中已退還9萬元，雙方各有爭議。」