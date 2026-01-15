肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」：全台門市售完截止

▲原味蛋撻將走入歷史？（圖／翻攝自Facebook／肯德基）

記者曾筠淇／綜合報導

肯德基的蛋撻相當有名，先前他們曾發文宣布，「我們將與蛋撻劃分界線」，結果後來是要推出新品項。稍早肯德基再發聲明稿，先感謝消費者的喜愛，接著提到「現有原味蛋撻將於全台門市售完截止」，經典原味蛋撻將走入歷史。消息一出，再掀討論。

肯德基發聲明「經典原味蛋撻即將正式走入歷史」

肯德基在臉書發布聲明稿，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」肯德基指出，相關細節將於16日上午11時，透過線上說明會公布，請大家密切關注臉書。

一票網友不信！猜是要推出新口味或升級

貼文曝光後，有網友直呼，「好吃的蛋撻沒了」、「啥？沒蛋撻吃啥」、「沒原味真的可以收店了」、「肯德基最好吃的還是原味，其他雜七雜八口味吃一次就不會想吃了」。也有網友表示，「改名字加價賣嗎」、「要漲價了對嗎」、「一定又是玩什麼升級哏，順便漲價」。

